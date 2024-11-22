Александр Галлямов: «Знать, что ты принимаешь – часть твоей работы. Бабушка купит какие-то не те лекарства – это в мусорку сразу»

Александр Галлямов считает, что спортсмен должен проверять все, что принимает.

«На постоянной основе я начал принимать витамины, когда мы с Настей (Мишиной) встали в пару. Раньше родители могли мне что-то покупать, сейчас ФМБА уже выдает.

Когда мы приезжаем на контрольные прокаты, у нас всегда с Александром Озеровым, врачом сборной, на протяжении часа или полутора антидопинговая лекция. Конечно, нужно следить за всей этой темой.

Даже когда мне скажут врачи, какие лекарства принимать, конечно, нужно сначала их проверить, убедиться, что их можно принимать. К примеру, я у стоматолога, и он мне наркоз делает. Я специально спрашиваю, какое вещество – я его проверю.

Для общего состояния можно рыбий жир, магний, витамин D3. Я его не принимал раньше, но потом попринимал определенный курс и чувствую – нормально.

У некоторых спортсменов в сети видел, они перед соревнованиями принимают Aminovital – это аминокислоты. У них в интервью спрашивают: а что это вы принимаете, что за витамины вообще? А тот спортсмен говорит: да я не знаю, это мне дают, и я принимаю. Я думаю: а вдруг тебе там дадут условный мельдоний, ты его будешь, что ли, пить?

Вот как можно просто настолько непрофессионально подходить к этой части твоей работы, потому что знать, что ты принимаешь – это тоже часть твоей работы.

Некоторые спортсменки попадались на мочегонных. Они понимали, что это мочегонное, это нельзя – зачем тогда это принимать? Я просто не понимаю, чем они думают.

Когда бабушка купит какие-то не те лекарства, я всегда смотрю – это в мусорку сразу», – сказал фигурист в подкасте «Давай поговорим об этом».