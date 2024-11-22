Гран-при России. «Невский лед». Акатьева, Муравьева, Горбачева, Яметова, Важнова выйдут на лед с короткими программами
Акатьева и Муравьева представят короткие программы на Гран-при в Петербурге.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:30 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Людмила Фурсова
2. Виктория Федянина
3. Яна Битюшкова
4. Елизавета Киселева
5. Мария Парамонова
6. Екатерина Анисимова
Вторая разминка
7. Софья Важнова
8. Валерия Овчинникова
9. Cофья Акатьева
10. Вероника Яметова
11. Алина Горбачева
12. Софья Муравьева
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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