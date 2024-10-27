Кондратюк и Рухин планируют исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на Гран-при России

Марк Кондратюк заявил пять четверных прыжков в произвольной программе.

Фигурист планирует исполнить на этапе Гран-при России четверной лутц, четверной флип, четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп и сольный четверной сальхов.

Егор Рухин также собирается исполнить в прокате пять четверных прыжков: четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной флип, четверной риттбергер, четверной сальхов и четверной тулуп.

У Евгения Семененко и Николая Угожаева – по четыре квада в заявке, у лидирующего после короткой программы Романа Савосина – три.