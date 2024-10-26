Роман Савосин вернул произвольную программу прошлого сезона
Фигурист Роман Савосин вернул произвольную программу прошлого сезона.
Об этом он сообщил во влоге Алины Загитовой на Первом канале. Савосин выступит на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
– Я очень обрадовалась, что ты оставил прошлогоднюю программу – такая заводная. А с чем связано решение вернуть?
– Не очень получилась у нас, к сожалению, программа под Рахманинова. Поэтому приняли решение. И очень много просили зрители оставить Челентано. Вас услышали, – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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