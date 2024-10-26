Фигурист Роман Савосин вернул произвольную программу прошлого сезона.

Об этом он сообщил во влоге Алины Загитовой на Первом канале. Савосин выступит на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

– Я очень обрадовалась, что ты оставил прошлогоднюю программу – такая заводная. А с чем связано решение вернуть?

– Не очень получилась у нас, к сожалению, программа под Рахманинова. Поэтому приняли решение. И очень много просили зрители оставить Челентано. Вас услышали, – сказал фигурист.