Николай Колесников: «Не могу сказать, что хочу сделать сколько-то четверных. Моя цель – реализовать себя в спорте на 100%, а там уже как получится»

Николай Колесников заявил, что его цель – полностью реализовать себя в спорте.

Колесников выиграл этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

– Хотелось ли бы повторить или превзойти достижение одногруппника Марка Кондратюка по количеству четверных?

– Конечно, смотрю на Марка, восхищаюсь им. Не могу сказать, что я хочу именно сколько-то четверных сделать, моя цель – реализовать себя в спорте на 100%, а там уже – как получится.

– Будешь ли передавать ему эстафету побед для группы?

– Да, – ответил фигурист.

Также Колесников рассказал, как участие в шоу помогло ему в спортивной карьере.

«Обсудили с тренерами по горячим следам, в основном они похвалили, но, естественно, были ошибки и помарки. Буду работать дальше.

Помогло ли участие в шоу Ильи Авербуха раскрепоститься? Конечно, помогло, именно там, мне кажется, началось мое развитие во всем. Мне очень понравилось там.

Как повлиял проект «Ледниковый период. Дети»? Спасибо большое за то, что меня взяли туда, это было очень круто!» – приводит слова Колесникова «Чемпионат.com».