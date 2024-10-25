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Медведева и Валиева вошли в шорт-лист премии «Блогема» в номинации «Спортивный блогер» по итогам народного голосования

Валиева, Медведева и Нагорный вошли в шорт-лист премии «Блогема».

По итогам народного голосования, которое проходило с 4 по 22 октября, в шорт-лист номинации «Спортивный блогер» вошли фигуристки Евгения Медведева и Камила Валиева, гимнаст Никита Нагорный, футбольный блогер Герман эль Классико и фитнес-тренер Владимир Олефиренко.

«Номинация предназначена для блогеров, создающих контент о спорте и здоровом образе жизни», – говорится на сайте премии.

Следующий этап – голосование экспертного жюри. Победителей объявят 27 ноября.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт премии «Блогема»
logoсборная России
спортивная гимнастика
женское катание
logoЕвгения Медведева
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