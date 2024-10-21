Чок о серебре Гран-при США: «Мы любим спорт за то, что он такой непредсказуемый. Трудности вдохновляют нас возвращаться к работе и учиться»

Мэдисон Чок прокомментировала выступление на этапе Гран-при в США.

Чок и Эван Бейтс заняли второе место, уступив британскому дуэту Лайла Фир – Льюис Гибсон.

«Мы хотим каждый сезон заново изобретать себя. А также быть окруженными этой супертворческой командой в Монреале, которая продолжает нас вдохновлять.

Мы любим спорт за то, что он такой непредсказуемый. Вчера мы были в напряжении. Трудности вдохновляют нас возвращаться к работе и учиться.

По-прежнему гордимся тем, что мы здесь сделали, это был наш первый выход в сезоне. Нам нравятся наши программы и костюмы. Единственный путь – вперед и вверх», – сказала американская фигуристка.