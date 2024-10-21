Чок о серебре Гран-при США: «Мы любим спорт за то, что он такой непредсказуемый. Трудности вдохновляют нас возвращаться к работе и учиться»
Мэдисон Чок прокомментировала выступление на этапе Гран-при в США.
Чок и Эван Бейтс заняли второе место, уступив британскому дуэту Лайла Фир – Льюис Гибсон.
«Мы хотим каждый сезон заново изобретать себя. А также быть окруженными этой супертворческой командой в Монреале, которая продолжает нас вдохновлять.
Мы любим спорт за то, что он такой непредсказуемый. Вчера мы были в напряжении. Трудности вдохновляют нас возвращаться к работе и учиться.
По-прежнему гордимся тем, что мы здесь сделали, это был наш первый выход в сезоне. Нам нравятся наши программы и костюмы. Единственный путь – вперед и вверх», – сказала американская фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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