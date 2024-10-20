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Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»

Оливия Смарт и Тим Дик прокомментировали свое выступление на Гран-при США.

Испанский дуэт занял на этапе Гран-при в Аллене третье место. 

«Наконец-то! Нам это было нужно. После того, как мы не набрали даже 100 очков в произвольной программе на чемпионате мира и допустили падение на Nebelhorn Trophy, это кажется очень важным.

Когда я увидела 118 баллов, я почувствовала, что наконец-то наша тяжелая работа окупилась. Конечно, было много сомнений. 

Теперь мы знаем, какое место можем занять, и хотим демонстрировать последовательность во всем», – сказала Смарт.

«В прошлом сезоне, будучи новым дуэтом, мы не знали, чего ожидать. Очевидно, мы допускали много мелких ошибок на соревнованиях, так что нам нужен был этот подиум. Нам все еще нужно больше стабильности», – добавил Дик.

Смарт рассказала, что идея ее платья для произвольной программы принадлежит Мэдисон Чок.

«Мы сели вместе, и она нарисовала это. Она также придумала мое олимпийское платье. Я действительно считаю, что когда Мэдисон закончит кататься, она должна сделать это [дизайн] своей карьерой, она очень талантлива», – отметила фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
танцы на льду
logoГран-при США
logoМэдисон Чок
logoсборная Испании
Оливия Смарт
Тим Дик
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