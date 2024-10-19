Мэдисон Чок: «Мы хотим показать эволюцию танцев от 1950-х до 1970-х годов. Было весело разучивать эти танцы»

Мэдисон Чок и Эван Бейтс прокомментировали выступление с ритм-танцем на Гран-при США.

Американский дуэт получил за ритм-танец 77,88 балла. Они уступили Лайле Фир и Льюису Гибсону.

«Рады вернуться на Skate America. У нас была досадная ошибка в самом начале проката, но опыт помог нам восстановиться и показать оставшуюся часть программы.

Этот прокат тоже прибавит нам опыта. Теперь мы с нетерпением ждем завтрашнего дебюта в произвольном танце», – сказал Бейтс.

«Мы решили, что нам нравятся все десятилетия в музыке. Так что мы хотим создать путешествие сквозь десятилетия, показать эволюцию танцев от 1950-х до 1970-х годов. Нам было так весело разучивать эти танцы», – отметила Чок.

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