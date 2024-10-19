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Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США в мае 2023 года

Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США в 2023 году.

Об этом сообщил журналист Дейв Лиз. Он опубликовал в соцсети скриншот страницы с информацией о заключении брака между Морозов и Еременко.

Фигуристы выступали в танцах на льду за Россию. В мае этого года стало известно, что их дуэт распался. Морозов перешла в США и сейчас выступает в паре с Джеффри Ченом. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: The Skating Lesson
logoсборная России
танцы на льду
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Игорь Еременко
logoАннабель Морозов
Джеффри Чен
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