Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США в мае 2023 года
Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США в 2023 году.
Об этом сообщил журналист Дейв Лиз. Он опубликовал в соцсети скриншот страницы с информацией о заключении брака между Морозов и Еременко.
Фигуристы выступали в танцах на льду за Россию. В мае этого года стало известно, что их дуэт распался. Морозов перешла в США и сейчас выступает в паре с Джеффри Ченом.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: The Skating Lesson
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