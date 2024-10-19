Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США в мае 2023 года

Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США в 2023 году.

Об этом сообщил журналист Дейв Лиз. Он опубликовал в соцсети скриншот страницы с информацией о заключении брака между Морозов и Еременко.

Фигуристы выступали в танцах на льду за Россию. В мае этого года стало известно, что их дуэт распался. Морозов перешла в США и сейчас выступает в паре с Джеффри Ченом.