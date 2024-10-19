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Георгий Ревия и Екатерина Пушкаш объявили о помолвке

Фигуристы Георгий Ревия и Екатерина Пушкаш объявили о помолвке.

Ревия выступал в танцах на льду за Россию и Грузию. После распада дуэта с Марией Казаковой он работает тренером в академии Плющенко.

Пушкаш выступала за Россию в танцевальном дуэте с Джонатаном Гурейро.

«Много событий произошло. Люблю», – написали фигуристы в соцсети, объединив свои посты. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страницы Пушкаш и Ревии в инстаграм
светская хроника
танцы на льду
Екатерина Пушкаш
Георгий Ревия
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