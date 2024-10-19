Георгий Ревия и Екатерина Пушкаш объявили о помолвке
Фигуристы Георгий Ревия и Екатерина Пушкаш объявили о помолвке.
Ревия выступал в танцах на льду за Россию и Грузию. После распада дуэта с Марией Казаковой он работает тренером в академии Плющенко.
Пушкаш выступала за Россию в танцевальном дуэте с Джонатаном Гурейро.
«Много событий произошло. Люблю», – написали фигуристы в соцсети, объединив свои посты.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страницы Пушкаш и Ревии в инстаграм
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