Фигуристы Георгий Ревия и Екатерина Пушкаш объявили о помолвке.

Ревия выступал в танцах на льду за Россию и Грузию. После распада дуэта с Марией Казаковой он работает тренером в академии Плющенко.

Пушкаш выступала за Россию в танцевальном дуэте с Джонатаном Гурейро.

«Много событий произошло. Люблю», – написали фигуристы в соцсети, объединив свои посты.