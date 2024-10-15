Туктамышева о реакции Лутфуллина на проигрыш: «В эфир попало то, что лучше бы не попадало. Это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях»

Елизавета Туктамышева назвала неприемлемой реакцию Глеба Лутфуллина на проигрыш.

Лутфуллин стал вторым на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, уступив победителю – Николаю Угожаеву – 0,17 балла.

«#####», – сказал фигурист при объявлении оценок.

«Во время выставления оценок Глеба на Мемориале Панина произошла неловкая ситуация – в эфир попало то, что лучше бы не попадало. Я ничего не стала высказывать ему, думаю, он и сам все понял по моей реакции.

Конечно, это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях. Он парень эмоциональный, но я надеюсь, такого больше не повторится.

Спортсмен никогда не должен терять лицо. Он должен держать его в любых состояниях и в любых ситуациях. И не важно – слишком высокие или слишком низкие оценки он получил», – написала Туктамышева в блоге на Sports.

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