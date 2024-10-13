Евгений Плющенко: «До конца не открываем, кто будет одним из главных хедлайнеров в одном из наших шоу! Боимся сглазить, скрестили пальцы»

Евгений Плющенко: «До конца не открываем, кто будет одним из главных хедлайнеров в одном из наших шоу! Боимся сглазить, скрестили пальцы»
«30 ноября – Астана, 1 декабря – Алма-Ата – «Сказки Плющенко». 14 декабря – Минск-Арена, Минск – «Щелкунчик» с балетом.
29 декабря – 4 января – ВТБ-Арена – «Золушка в королевстве фей». 5-7 января – «Спящая Красавица» с балетом.
11 января – Алиев-Арена, Баку – «Щелкунчик» с балетом.
В нашем туре по городам России хедлайнерами выступят Юлия Липницкая или Алена Косторная: 6-7 Глазов, 21 декабря Хабаровск, 22 декабря Владивосток, 21 декабря – Мытищи, 22 декабря – Тула, 28 Калуга, 29 Воронеж, 4 декабря – Пермь. Список городов пополняется.
Также вас ждет большой сюрприз на наших уличных шоу, мы о них расскажем чуть позже.
И, безусловно, мы до конца не открываем, кто будет один из главных хедлайнеров в одном из наших главных шоу! Боимся сглазить! Скрестили пальцы!
Ждем вас на всех наших шоу по городам России, в Санкт-Петербурге и Москве, чтобы подарить вам и вашим детям волшебство фигурного катания и классического русского балета», – написал двукратный олимпийский чемпион.
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