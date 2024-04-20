Тренер Яметовой: «В мае займемся постановкой программ. Будем готовиться к новому сезону в Екатеринбурге»

Фигуристка Вероника Яметова начнет подготовку к новому сезону в мае.

Об этом рассказала ее тренер .

«Вероника выступит на Всероссийском турнире памяти Ксенофонтова в конце апреля, после чего уже в мае займемся постановкой программ, на этот раз нужно все сделать пораньше.

Немного отдохнет с родителями и будем готовиться к новому сезону здесь, в Екатеринбурге.

Настроение после сезона-2023/2024 у Вероники отличное, получила позитивный заряд. Как с тройным акселем? Мы работаем», – сказала Левковец.