Тренер Яметовой: «В мае займемся постановкой программ. Будем готовиться к новому сезону в Екатеринбурге»

Теги сборная России женское катание Елена Левковец ТАСС Вероника Яметова Фигурное катание

Фигуристка Вероника Яметова начнет подготовку к новому сезону в мае.

Об этом рассказала ее тренер Елена Левковец.

«Вероника выступит на Всероссийском турнире памяти Ксенофонтова в конце апреля, после чего уже в мае займемся постановкой программ, на этот раз нужно все сделать пораньше.

Немного отдохнет с родителями и будем готовиться к новому сезону здесь, в Екатеринбурге.

Настроение после сезона-2023/2024 у Вероники отличное, получила позитивный заряд. Как с тройным акселем? Мы работаем», – сказала Левковец. 

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кому Вероника нравится больше , кому то меньше , но нужно признать , что у нее свой индивидуальный стиль , она брызжет энергией , скоростная спортсменка . Ее выступления зрелищны .Пожалуй , таких у нас не было и нет . Удачи !
+34
-2
+32
Девушка с яркой индивидуальностью. Удачного межсезонья!
+24
-4
+20
Будет интересно посмотреть на Веронику в новом сезоне с новыми программами и может быть с усложнённым прыжковым контентом. Хорошего отдыха и плодотворной подготовки к предстоящему сезону !
+12
-2
+10
Веронике покорить триксель
+10
0
+10
При очень скромных возможностях эта тренерская группа дала нам таких звезд как Липницкая, Ковтун, Яметова и др. Успехов им всем и дальше.
+12
-3
+9
Не скажу что мне нравится катание Вероники, наверное просто не моё, но девчушка азартная, мотивированная и трудолюбивая, обычно такие устремления вознаграждаются. Удачи.
+10
-2
+8
Удачи Веронике и новых, запоминающихся программ!
+8
0
+8
Ответ Oleandra
Опять придумают новую КП, а потом через несколько прокатов к самой старой вернутся..
Вообще-то КП ей не успели поставить в этом году в связи декретом постановщика. Зачем набрасывать, если не знаете.
+9
-1
+8
Вероника интересная фигуристка, которую заметили и запомнили сразу, а многие и полюбили. Очень хочется новых интересных программ для Вероники. Удачи в новом сезоне.
+8
-1
+7
Нравится Вероника, очень хочется, чтоб она подольше светилась в нашей фигурке
+8
-2
+6
Ответ Oleandra
в начале прошедшего сезона показывали новую КП на прокатах в Екатеринбурге.
Её поставил другой постановщик. И она явно не подошла Веронике.
+6
0
+6
Ответ Девочка с севера
Вообще-то КП ей не успели поставить в этом году в связи декретом постановщика. Зачем набрасывать, если не знаете.
У нее была КП под Грига в этом сезоне и костюм новый к ней. На этапе одном или двух она её скатала, а на ЧР уже со старой КП выступала. От новой тока костюм и остался.
+4
-1
+3
Ответ Сладкий пончик
КП надо бы новую. И не возвращаться больше к старой
Будет.
+2
0
+2
Ответ Arraches
Кому Вероника нравится больше , кому то меньше , но нужно признать , что у нее свой индивидуальный стиль , она брызжет энергией , скоростная спортсменка . Ее выступления зрелищны .Пожалуй , таких у нас не было и нет . Удачи !
Ну не то чтобы не было. Вероника в стиле Саши Трусовой. Другой вопрос, что за неимением льда у Вероники нет ультра-си.
+5
-3
+2
Ответ Железная Леди
Нравится Вероника, очень хочется, чтоб она подольше светилась в нашей фигурке
Вероника в интервью говорила что будет кататься до 18 лет, а потом займется чем то другим
Обычно фанатам надо подольше) а фигуристам нафиг это не надо
0
0
0
Похоже что скоростные девушки типа Яметовой очень теряют в формате телетрансляций по сравнению как если смотреть от борта. Телеэкран плохо передаёт скорость и масштаб катания.
0
0
0
Ответ Oleandra
так я о том же.. надо ставить, чтоб подошла и чтоб не возвращаться к позапрошлогодней.
🤦‍♀️
+1
-1
0
Интересно будет посмотреть на Веронику в новом сезоне.Девочка техничная, скоростная, да и программы у нее в этом сезоне были хорошие.
+2
-2
0
Ответ Девочка с севера
Ну не то чтобы не было. Вероника в стиле Саши Трусовой. Другой вопрос, что за неимением льда у Вероники нет ультра-си.
За той разницей, что Веронике ставят программы, которые подчёркивают достоинства. Штучные.
0
0
0
КП надо бы новую. И не возвращаться больше к старой
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий