Евгений Семененко: «Мне важен мой прокат, на другое внимания не обращал. Я понимал, что у меня тоже хороший технический набор, хорошая вторая оценка»

Евгений Семененко рассказал об изменениях в произвольной программе.

Сегодня Семененко стал вторым на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Победил Владислав Дикиджи.

«Мы поменяли технические моменты в дорожке, блоки были изменены, потому что все-таки их нужно делать очень качественно. Мне кажется, на международной арене более лояльное отношение к дорожкам и вращениям. А у нас ко второй оценке более лояльное.

Мы приняли решение, что блоки все-таки нужно изменить, поставить так, чтоб они были мне более удобны и чтобы зрителю было видно, что я делаю это без особых трудностей.

Что лучше, плохой прокат и высокое место или хороший прокат и низкое место? Конечно, я выберу более плохой прокат и более высокое место.

Сложно ли было настраиваться после оценок Дикиджи? Мне важен мой прокат, на другое внимания не обращал. Я понимал, что у меня тоже хороший технический набор, хорошая вторая оценка. Когда у всех контент плюс-минус одинаковый, все зависит от чистоты исполнения.

Сегодня немного оступился, но, надеюсь, в будущем будет лучше», — сказал .