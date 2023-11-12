Евгений Семененко: «Мне важен мой прокат, на другое внимания не обращал. Я понимал, что у меня тоже хороший технический набор, хорошая вторая оценка»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Евгений Семененко рассказал об изменениях в произвольной программе.

Сегодня Семененко стал вторым на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Победил Владислав Дикиджи. 

«Мы поменяли технические моменты в дорожке, блоки были изменены, потому что все-таки их нужно делать очень качественно. Мне кажется, на международной арене более лояльное отношение к дорожкам и вращениям. А у нас ко второй оценке более лояльное.

Мы приняли решение, что блоки все-таки нужно изменить, поставить так, чтоб они были мне более удобны и чтобы зрителю было видно, что я делаю это без особых трудностей.

Что лучше, плохой прокат и высокое место или хороший прокат и низкое место? Конечно, я выберу более плохой прокат и более высокое место.

Сложно ли было настраиваться после оценок Дикиджи? Мне важен мой прокат, на другое внимания не обращал. Я понимал, что у меня тоже хороший технический набор, хорошая вторая оценка. Когда у всех контент плюс-минус одинаковый, все зависит от чистоты исполнения.

Сегодня немного оступился, но, надеюсь, в будущем будет лучше», — сказал Семененко

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12 комментариев

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Лиса не Алиса
"Скромный" наш Женя
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AnnRR
Женя молодец, но корону нужно перед прокатом снимать.
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Lolka12
Готова поспорить, что 190 баллов предыдущего фигуриста кого угодно выбьют из колеи 😁
+9
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Ailuy Khud
вот она, медвежья услуга судей с этими домашними оценками, фигуристы абсолютно теряют связь с реальностью, их неокрепшие умы верят в эти баллы
+9
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Natalia Gladkia
Вот так выглядит..." немного оступился" ..ну , ну а как же тогда выглядит плохой прокат!? Что- то самокритики-0 , неужели самому Мишину нравятся такие прокаты...лишь бы место сохранить и где там компоненты, которые, как утверждает Семенко у него ...хорошие, что- то их было не видно!? Однако!?
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Александр Шульгин
Женя потерял связь с реальностью
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Светлана Романова
Да, с таким самомнением только принца в шоу у Плющенко катать,а не на соревнованиях выступать.Как может быть хорошая вторая оценка за компоненты при таком развале в ПП.
+7
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Carg0
"Что лучше, плохой прокат и высокое место или хороший прокат и низкое место? Конечно, я выберу более плохой прокат и более высокое место."
Халтурщик, читер и грибник. Привык по блату всюду пролезать.
+6
-2
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lan9aden
Реальность такова что просто федра дошла до такого уровня что живет в параллельном мире,естественно идет и коронование самих ребят,не катаясь на мировом уровне они абсолютно потеряли себя и свое катание,если за степы и другие ошибки ведущим ставят ГОЕ и вообще не минусуют то что дальше?Видимо Федра понимает что нас еще много лет не подпустят к международным,иначе как можно такое делать?Если для Семененко баллы и другое мнение не важны,лишь бы медаль,то понятно что будет через год,два....
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Елена Готье
Ответ Carg0
"Что лучше, плохой прокат и высокое место или хороший прокат и низкое место? Конечно, я выберу более плохой прокат и более высокое место." Халтурщик, читер и грибник. Привык по блату всюду пролезать.
Все так считаю, но будут говорить обратное 🤡
+2
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Zooey Glass
Пошел по стопам Марка.
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