Михайлов о программе Самарина под «Яблочко»: «Если Саня падает с лутца, чайки будто ржут над ним»

Теги сборная России мужское катание Никита Михайлов Александр Самарин Фигурное катание

Хореограф Никита Михайлов рассказал о программах Александра Самарина.

В короткой программе Самарин выступает под «Яблочко», в произвольной – под микс из композиций «Axel F» Харольда Фальтермайера, «Shout» группы Tears for Fears и «Sweet Dreams» Себастиана Бема.

О короткой: «Яблочко» он принес, потому что, когда был на вручении премии ЦСКА, там был оркестр, который играл его. Саша тогда сказал: «Вау, мне нравится». Он пришел, нам это показал, и мы со Светланой Соколовской, конечно, согласились.

У нас было «Полюшко», почему бы не «Яблочко»? Она такая резвая, и, когда Саша начал кататься, сразу понятно, что это его.

Чуть-чуть я разошелся. Крики чаек у нас есть – несколько отсылок. Само яблоко, а в начале он держит что-то типа швабры. И просто яблочко – решили такую пасхалку сделать.

Я поизучал и все балеты моисеевские, все посмотрел, но хотелось какой-то изюминки. Крики чаек мы сначала поставили, и Саня катал – если падает с лутца, они как будто ржут над ним. И мы не знаем – оставить или нет? Но это прям Саня, его программа. 

О произвольной: Я ему сказал: у тебя должен быть либо выход в космос Илона Маска, либо Тони Старка, но ты кайфуешь от того, что вышел в космос. Но он там как-то иначе преподнес. Тоже вышло очень нестандартно – он пришел и показал первую часть, говорит, что мне нравится.

Изначально это не «Крейзи фрог» – это электронная музыка, без хлопков. Она в оригинале вот такая. Но в этом и был кайф, мы понимали, что все включатся сразу же. И я понял, что надо делать робота, начинали с робота.

Но на вторую часть идти роботом тяжеловато – так что мы снимаем маску, делаем вдох и показываем, что это человек. Вторую часть я подобрал, всем понравилось. Sweet Dreams – это Саша подобрал, и зашло хорошо. 

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oldparakhod
В КП, нужно было железного Дровосека ставить. И в паре с роботом, получилось бы гармоничненько..
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
У Самарина программы чем дальше, тем кринжовее.
ИМХО.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надежда Третьякова
..а когда болельщики видят компы Сани, упавшего с лутца, то орут чайкой.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизненная
"жертва ВикипедИи" продолжает удивлять....своеобразной хореографией тоже.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надежда Третьякова
Ответ Виктория Китаева
Не понимаю, почему все кринжуют с программ Самарина) по мне забавно. Да и сезон внутренний, почему бы не поэкспериментировать
"Дубинушка" на следующий сезон оставлена
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
Михайлов тоже нашел фигуриста, чтоб ставить дичь. А Соколовская все на тормоза спустила.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
thelittlecreature
Над Самариным ржут не только чайки, но уже и все болельщики ФК, особенно над его компонентами
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Helbel
В ЦСКА дискотека. Будем смеяться с чайками на этапах и ЧР.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Капитан Немо
Приколисты)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надежда Третьякова
Ответ oldparakhod
В КП, нужно было железного Дровосека ставить. И в паре с роботом, получилось бы гармоничненько..
Я жду "эх, Дубинушка, ухнем"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизненная
Ответ Виктория Китаева
Не понимаю, почему все кринжуют с программ Самарина) по мне забавно. Да и сезон внутренний, почему бы не поэкспериментировать
у него такие "забавные эксперименты" давно, и на международных соревнованиях тоже были.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
Ответ Надежда Третьякова
"Дубинушка" на следующий сезон оставлена
Да еще Вдоль по Питерской есть. Там, тем непочатый край..Ждут Михайлова и Самарина.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
Что полюшко, что яблочко. Как будто показательные для ЛП. И этот русский стиль, мне кажется Самарину вовсе не подходит. И с его улыбочкой еще. Может бы лучше классику. Тема на все времена.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий