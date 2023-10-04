Михайлов о программе Самарина под «Яблочко»: «Если Саня падает с лутца, чайки будто ржут над ним»

Хореограф Никита Михайлов рассказал о программах Александра Самарина.

В короткой программе выступает под «Яблочко», в произвольной – под микс из композиций «Axel F» Харольда Фальтермайера, «Shout» группы Tears for Fears и «Sweet Dreams» Себастиана Бема.

О короткой: «Яблочко» он принес, потому что, когда был на вручении премии ЦСКА, там был оркестр, который играл его. Саша тогда сказал: «Вау, мне нравится». Он пришел, нам это показал, и мы со , конечно, согласились.

У нас было «Полюшко», почему бы не «Яблочко»? Она такая резвая, и, когда Саша начал кататься, сразу понятно, что это его.

Чуть-чуть я разошелся. Крики чаек у нас есть – несколько отсылок. Само яблоко, а в начале он держит что-то типа швабры. И просто яблочко – решили такую пасхалку сделать.

Я поизучал и все балеты моисеевские, все посмотрел, но хотелось какой-то изюминки. Крики чаек мы сначала поставили, и Саня катал – если падает с лутца, они как будто ржут над ним. И мы не знаем – оставить или нет? Но это прям Саня, его программа.

О произвольной: Я ему сказал: у тебя должен быть либо выход в космос Илона Маска, либо Тони Старка, но ты кайфуешь от того, что вышел в космос. Но он там как-то иначе преподнес. Тоже вышло очень нестандартно – он пришел и показал первую часть, говорит, что мне нравится.

Изначально это не «Крейзи фрог» – это электронная музыка, без хлопков. Она в оригинале вот такая. Но в этом и был кайф, мы понимали, что все включатся сразу же. И я понял, что надо делать робота, начинали с робота.

Но на вторую часть идти роботом тяжеловато – так что мы снимаем маску, делаем вдох и показываем, что это человек. Вторую часть я подобрал, всем понравилось. Sweet Dreams – это Саша подобрал, и зашло хорошо.