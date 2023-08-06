Тамара Москвина: «Когда или если закон о финансовой компенсации будет принят, я его прочитаю и скажу свое мнение. А сейчас что говорить?»

Тамара Москвина поделилась ожиданиями от нового сезона.

– Сейчас готовится закон о финансовой компенсации спортсменом перехода в зарубежную сборную. Что думаете об идее?

– Очень просто – когда или если этот закон будет принят, я его прочитаю и скажу свое мнение. А сейчас что говорить? Знаете, идей вокруг сколько? В политике, искусстве, спорте, природе и космосе! На каждую идею отвечать – непродуманная трата времени.

– Как у вас вообще настроение перед сезоном?

– Всегда хорошее. А почему оно должно быть плохим?

– Ну, например, потому что второй год без международных соревнований.

– У нас есть свои соревнования. Вот мероприятие на «Игоре». Мы стараемся, чтобы это было интересно зрителям и при этом полезно всем. Здесь есть возможность бесплатно собрать зрителей и проверить их реакцию. Кто мне еще столько народу соберет?

– В Москве никто этого не делает, надо признать.

– Все делают за деньги, да. А тут люди из соседних поселков или приехали из Петербурга. Для ребят это возможность им показать, что у них готово на данный момент, а для «Игоры» – привлечь детей, которые потом будут приезжать кататься в этот дворец. И поэтому мы проводим и получасовой мастер-класс для всех желающих, кто записался. Это бесплатная отдача ребят, – сказала Москвина.