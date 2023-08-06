Тамара Москвина: «Когда или если закон о финансовой компенсации будет принят, я его прочитаю и скажу свое мнение. А сейчас что говорить?»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Спорт-Экспресс Фигурное катание

Тамара Москвина поделилась ожиданиями от нового сезона.

– Сейчас готовится закон о финансовой компенсации спортсменом перехода в зарубежную сборную. Что думаете об идее?

– Очень просто – когда или если этот закон будет принят, я его прочитаю и скажу свое мнение. А сейчас что говорить? Знаете, идей вокруг сколько? В политике, искусстве, спорте, природе и космосе! На каждую идею отвечать – непродуманная трата времени.

– Как у вас вообще настроение перед сезоном?

– Всегда хорошее. А почему оно должно быть плохим?

– Ну, например, потому что второй год без международных соревнований.

– У нас есть свои соревнования. Вот мероприятие на «Игоре». Мы стараемся, чтобы это было интересно зрителям и при этом полезно всем. Здесь есть возможность бесплатно собрать зрителей и проверить их реакцию. Кто мне еще столько народу соберет?

– В Москве никто этого не делает, надо признать.

– Все делают за деньги, да. А тут люди из соседних поселков или приехали из Петербурга. Для ребят это возможность им показать, что у них готово на данный момент, а для «Игоры» – привлечь детей, которые потом будут приезжать кататься в этот дворец. И поэтому мы проводим и получасовой мастер-класс для всех желающих, кто записался. Это бесплатная отдача ребят, – сказала Москвина. 

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9 комментариев

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Какая хорошая всё таки энергия исходит от ТНМ! Читала бы и читала её интервью!
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Тамара Николаевна Москвина - мудрейшая из мудрейших. В мире фигурного катания она - верховная богиня в Пантеоне.
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Тамаре Николаевне можно только аплодировать стоя за её бескорыстность и долгое профессиональное служение своему делу !
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Таких тренеров бессребреников уже осталось очень мало. Слава Богу, что они еще есть и показывают молодым пример.
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Ответ La Gushka
Закон о ТОРГОВЛЕ СПОРТСМЕНАМИ...Рабовладельцы перевернутся в гробах.
этот "закон"=правила давно прописаны МОК, их можно найти на сайте, исключения все равно останутся и все случаи нигде не пропишут, так как ничто не стоит на месте. Сумму компенсации просчитать и вывести " среднюю" очень непросто, в любом случае она будет " переменной" и " адаптироваться" к каждому конкретному случаю.
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Спасибо, Тамара Николаевна! 💙 Остров адекватности в море нескажучего.
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Сама мудрость
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Тамара Николаевна всегда выражается исключительно точно, не придерешься ни к одному слову. Многим есть чему поучиться в этом плане тоже.
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