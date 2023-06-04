Артем Федорченко о постановках: «Единственная сложность — поиск музыки, это жуткая морока. Я от этого процесса одновременно кайфую и устаю»

Теги сборная России Матч ТВ Артем Федорченко Фигурное катание

Артист ледовых шоу Артем Федорченко рассказал о работе хореографом-постановщиком.

— Большинство постановок, которые я сейчас делал, были очень спонтанные. Звонят: «Можешь?», я говорю: «Могу». И все, мы начинаем искать музыку и ставить. Так вышло, что я поставил многим хорошим спортсменам новые программы.

— Откуда черпаете вдохновение?

— Из музыки. Я постоянно в наушниках — на работе, в дороге, дома. Мне кажется, что этот мир достаточно шумный, я этот шум немного приглушаю. Мой плейлист насчитывает уже более четырех тысяч саундтреков. Я меломан.

Одним из источников идей являются и танцы. Очень много танцую, люблю возвращаться домой вечерами и импровизировать. Если мне попадется в течение дня какой‑то новый трек, появляется сильное желание что‑то под него поделать. На людях в метро это делать не особо удобно, ха-ха. Дожидаюсь, пока приду домой спокойно, наушники надеваю и начинаю импровизировать, мне это доставляет неимоверное удовольствие.

— Какие программы легче ставить?

— Есть один вариант: мне приносят музыку, нужно придумать образ, либо образ уже есть и мне нужно это поставить. Есть другой вариант: когда полностью все зависит от меня. Ищу и нарезаю музыку я, придумываю образ тоже я. Стопроцентная постановка — это моя работа. Второй вариант мне дается намного легче.

Когда я сам выбираю, режу, уже в процессе нарезки музыки идет постановка программы в голове. Я начинаю что‑то придумывать: «Вот это здесь можно попробовать, а вот это тут можно, интересно перейти из части в часть, вот этот переход вот так можно обыграть, по таймингу ровно столько элементов». То есть поставка идет уже во время нарезки музыки.

Когда я сам все это делаю, мне легче. Единственная сложность — поиск музыки. Это жуткая морока. В последнее время справлялся с этим. Находил ребятам «интересности». Я от этого процесса одновременно кайфую и устаю. Искать, нарезать что‑то новое, придумать — это, конечно, очень круто, но это огромная нагрузка на голову. От этого в течение дня ты устаешь, — сказал Федорченко.

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6 комментариев

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Olga.t
Очень интересно увидеть программы от молодого, почти незнакомого постановщика!
Свежая струя в ФК, конкуренция с признанными хореографами - это всегда здОрово.
Удачи Артёму!
Мне всегда интересно видеть работы молодых
тренеров и хореографов. Подождём, увидим, обсудим.
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AAPolyansky
ах ты ж господи великий постановщик Федорченко из тик-тока, целых две программы поставил и уже умаялся ;)
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Ритт
Ответ AAPolyansky
ах ты ж господи великий постановщик Федорченко из тик-тока, целых две программы поставил и уже умаялся ;)
Он ставит очень много программ! И значит так хорошо ставит, что его пригласили к фигуристкам топ уровня - Зининой и Рубцовой. А вы, прежде чем критиковать программы, которые еще даже не видели, сами хоть на что то способны? Ну и при чем здесь ТИК-ТОК? Фигурист из ТИК-ТОКа по вашему ценному мнению априори не пригоден ни к чему?
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Даша Лавренова
Ответ AAPolyansky
ах ты ж господи великий постановщик Федорченко из тик-тока, целых две программы поставил и уже умаялся ;)
Он как минимум очень многим детям ставил и самому себе очень часто ставит, для шоу и для видео. Плюс Авербуху очень часто помогает с постановками для тех же шоу или Медведевой для Русского вызова
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Додик Аксель
Если всё время ходить в наушниках, потом и врач-сурдолог не поможет. Артём востребованный постановщик не смотря на юный возраст. Парень со своим видением и не без способностей. Он хорошо, чувствует современную музыку, тенденцию в ней и может поставить юным фигуристам интересные программы.
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Mikhail Lopatin
"Ищу и нарезаю музыку я, придумываю образ тоже я"

Одного не понимаю -- почему многие наши хореографы сами режут музыку, не имея никакого музыкального образования? Почему нельзя обратиться к музыкантам/музыковедам -- дать им трек(и) и четкие установки по таймингу и получить в ответ качественно нарезанный материал? К сожалению, что у наших мэтров, что у молодых ребят в итоге частенько проскальзывают просто откровенные ляпы в нарезках.
В качестве альтернативного подхода вспоминается Уилсон, который признался мне в интервью, что при подготовке программы для Шомы в 2019-ом отправил тому не просто две разные песни (Dancing on my own и Dancing in the dark) на выбор, а два уже полностью нарезанных и аранжированных трека, с выверенным таймингом и прописанными транзишенами. Причем эти треки он отправлял на аранжировку и нарезку двум разным музыкантам, ориентируясь на их сильных стороны и музыкальные вкусы. При этом сам Уилсон, в отличие от большинства современных хореографов, имеет хоть какое-то музыкальное образование и теоретически мог бы и сам спокойно все нарезать.
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