У Кигана Мессинга родилась дочь
У канадского фигуриста Кигана Мессинга и его жены Лейн Ходсон родилась дочь.
«Это девочка!» – написал Мессинг, поделившийся фотографией с новорожденной.
Первый ребенок пары – сын Уайатт – появился на свет в июле 2021 года.
А так - подзравление дважды папе, дважды маме, старшему братику и новорожденной. Пусть ее жизнь будет светлой и радостной.
Что мне нравится в зарубежных ребятах, они не публикую пальчики/ножки/ручки/пинетки, а просто выкладывают фото с малышней. Если Вы хотите поделиться с подписчиками радостной новостью-делитесь, а то наши, блин, целый пазл разводят (сегодня пальчики, через нелю ручка и т.д.).
А Кигану много Успешных стартов .
Ура! Успел с Чемпионата Канады долететь вовремя!👍🏻