У Кигана Мессинга родилась дочь

Теги светская хроника сборная Канады фото мужское катание Киган Мессинг Фигурное катание

У канадского фигуриста Кигана Мессинга и его жены Лейн Ходсон родилась дочь.

«Это девочка!» – написал Мессинг, поделившийся фотографией с новорожденной.

Первый ребенок пары – сын Уайатт – появился на свет в июле 2021 года.

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18 комментариев

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severyanka
Еще больше красивых детишек семье Кигана. Поздравления с новорожденной! Здоровья и семейного тепла.
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Manatusik
Класс! Какие они милые, когда маленькие)
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Анна Беляева
Присвоить звание дважды отца фигурного катания с установкой бюста на родине Кигана :-)

А так - подзравление дважды папе, дважды маме, старшему братику и новорожденной. Пусть ее жизнь будет светлой и радостной.
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altre
Ответ Бу!
кажется только недавно была новость про первенца
На этапах ГП Киган даже фото узи показывал, так что это далеко не сюрприз для болельщиков.
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bona ulo
Поздравляю хорошего, светлого человека с рождением дочки. Теперь Киган будет показывать на соревнованиях два фото - сыночка и лапочки дочки.)
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Бу!
а вообще, классическая разница в возрасте между детьми :-)
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Бу!
кажется только недавно была новость про первенца
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Мимопроходящая
Кигана с дочуркой! Пусть растет здоровой и счастливой!
Что мне нравится в зарубежных ребятах, они не публикую пальчики/ножки/ручки/пинетки, а просто выкладывают фото с малышней. Если Вы хотите поделиться с подписчиками радостной новостью-делитесь, а то наши, блин, целый пазл разводят (сегодня пальчики, через нелю ручка и т.д.).
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Девушка Безимени
Кигана с размножением!
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Анна Петрова
Настолько позитивный человек, что радуешься за него, как за родного )))
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Дудабот Уно
Девочка, класс! Полный комплект теперь у Кигана. Поздравляю!
+4
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AllaS
Прекрасно.Семейного счастья . Крепкого здоровья маме и новорожденной .
А Кигану много Успешных стартов .
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Соль.
Полный комплект!
+2
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olvl
Поздравляю Кигана с рождением дочурки! Представляю как он счастлив.
+5
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Mad_Skates
Киган - мужик!!! Обожаю и поздравляю!!!
+8
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Адриана
Счастливый папочка, и сын, и дочка. Здоровья всей семье!
+11
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Просто так!
Поздравляю Кигана!
Ура! Успел с Чемпионата Канады долететь вовремя!👍🏻
+15
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Katerina Sunny
Сынишке теперь будет нескучно. Малышка пусть растёт счастливой.
+10
0
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