Софья Самоделкина заболела гриппом

Фигуристка Софья Самоделкина сообщила, что заболела гриппом.

Накануне она стала 11-й на чемпионате России.

«Мои любимые и дорогие друзья! К сожалению, меня, как и многих других, не обошел стороной грипп. Пик заболевания пришелся на сегодня. Думаю, что вчера болезнь начала прогрессировать. Сегодня поменяли билеты. Не полечу со всеми домой, так как с температурой лететь нельзя! Спасибо нашему доку – без него было бы в 100 раз хуже. Надеюсь, завтра все будет лучше и смогу завтра прилететь в Москву.

Извините меня, мои дорогие – ничего с собой поделать не могла. Спасибо, что вы со мной. Я буду поправляться и еще будет шанс исправить неприятную ситуацию. Люблю вас крепко! Вы – моя сила и мой твердый тыл», – написала Самоделкина.

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