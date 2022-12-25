Софья Самоделкина заболела гриппом

Теги сборная России женское катание Софья Самоделкина Здоровье Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина сообщила, что заболела гриппом.

Накануне она стала 11-й на чемпионате России.

«Мои любимые и дорогие друзья! К сожалению, меня, как и многих других, не обошел стороной грипп. Пик заболевания пришелся на сегодня. Думаю, что вчера болезнь начала прогрессировать. Сегодня поменяли билеты. Не полечу со всеми домой, так как с температурой лететь нельзя! Спасибо нашему доку – без него было бы в 100 раз хуже. Надеюсь, завтра все будет лучше и смогу завтра прилететь в Москву.

Извините меня, мои дорогие – ничего с собой поделать не могла. Спасибо, что вы со мной. Я буду поправляться и еще будет шанс исправить неприятную ситуацию. Люблю вас крепко! Вы – моя сила и мой твердый тыл», – написала Самоделкина.

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70 комментариев

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vanessa2021
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Ответ Orange carrot
Ждем новых пациентов с завтрака. Вообще, удивительное дело, идти в люди, если у тебя зараза. Наверняка принести еду в номер можно. Нет же, пойдем и перезаразим половину сборной.
Саша сама заразилась от когото. Писали , что половина людей приехали на ЧР с признаками орз.

Вообще сейчас эпидемия гриппа в стране.Но конечно, если Сашу запереть, то никто больше не заразится. Ведь именно Саша- нулевой пациент))).

У меня для вас плохие новости, даже если мы запрем Сашу как источник зла в стране. То ваша семья, знакомые и сослуживцы так же продолжат болеть гриппом.

Вы хоть здравый смысл включайте иногда, даже когда очень хочется похейтить Сашу)))
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Ekoplane
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Софье Самоделкиной скорейшего выздоровления, если она болеет.
Но в фк такая муть и такие интриги, что уже ничему верить нельзя. Нужно сперва узнать кто, когда, куда летит )) Может быть она не хочет быть в одном месте с мафиозной тренершей с открытым допинг-делом. Тогда - молодец ))
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Беглый*
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Ответ Vladimir Arutin
Медальки то грибками пахнут !
А зачем ты их нюхаешь?
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Ольга Ольгина
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Ответ Kareglazaya
Инкубационный период гриппа до 4 дней. Так что еще не известно, кто там кого заразил. Просто у одной могло быстро проявиться, а у второй - позже.
Да тут все просто пишут с сарказмом, ведь одна снялась типа из за болезни, другая заболела после провального ЧР. Но обе на фото у Лизы Туктика выглядят далеко не больными.
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UserFreud
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Ответ Сладкий пончик
Я не понимаю, как они с гриппом и температурой могут прыгать четверные, катать программы и ходить на общие завтраки. У меня когда температура только тряпочкой лежу - ни двигаться, ни общаться, ни кушать не хочется. Соколовская, поделись средством секретным
А Ягудин как мог катать с температурой? А Лена Радионова на ЧМ-2015? А Владимир Морозов на ЧР-2019? А Аня Щербакова, у которой на ЧР-2021 температура то ли была, то ли не было?
И т.д., и т.п.
Наверное, со всеми вышеперечисленными Соколовская средством секретным делилась))
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vanessa2021
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Ответ AlexFed
Я вас понял, раз Трусова пролетела мимо ЧР, то может с чистой совестью ходить и заражать всех, ни у кого ведь больше никаких дел нет, ЧР закончился, можно и поболеть.
ну если ДО ЧР не было принято вообще никаких мер по ограничению контактов. Хотя на кону была самая важная медаль этого сезона. То ПОСЛЕ тем более никто ничего делать не будет.

Если у кого очень важные мероприятия намечаются- могут засесть в бункер с распиратором. Потому что грипп сейчас ВЕЗДЕ.

Саша тоже от когото заразилась. Писали, что много кто приехали на ЧР с признаками орз.
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Vladimir Arutin
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Ответ Беглый*
Но Щербакова там с бронзой, на олимпийских играх с золотом, на чемпионате мира с золотом, на трёх ЧР с золотом, а Трусова ни с чем. Просто факты
Медальки то грибками пахнут !
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vanessa2021
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Ответ Сладкий пончик
Я не понимаю, как они с гриппом и температурой могут прыгать четверные, катать программы и ходить на общие завтраки. У меня когда температура только тряпочкой лежу - ни двигаться, ни общаться, ни кушать не хочется. Соколовская, поделись средством секретным
вы видимо очень тяжело переносите температуру.

Я переношу гнипп гораздо легче- работала прекрасно с гриппом и температурой, когда был дедлайн в офисе. Другие тоже работали. Примут жаропонижающее и вперед. Кушают при этом, представьте себе. Я тоже кушаю и во время гриппа и орз.

Один раз я так доработалась до воспаления легких, неделю с. температурой на работу ходила, меня заменить некем было.

Несколько лет назад так умерла молодая актриса в Москве, довольно известная. С гриппом не снималась со спектаклей, работала с температурой по полной. Грипп дал осложнение на легкие, она продолжала работать. Ну и из театра увезли на Скорой, но было поздно.

При гриппе и даже при воспалении легких часто человек чувствует себя вполне приемлимо.

Саша сниматься не хотела, ее снял с соревнований врач сборной.
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Orange carrot
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Ждем новых пациентов с завтрака. Вообще, удивительное дело, идти в люди, если у тебя зараза. Наверняка принести еду в номер можно. Нет же, пойдем и перезаразим половину сборной.
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Настя Розова
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Всех будто выкашивает... Сначала Сырники, потом Трусова, теперь Самоделкина. Дальше кто?
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nina1212
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какой то флешмоб с градусниками получился )
Кто болел сильнее? У кого температура выше? У кого больше причин попасть в сборную в обход
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Сладкий пончик
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Я не понимаю, как они с гриппом и температурой могут прыгать четверные, катать программы и ходить на общие завтраки. У меня когда температура только тряпочкой лежу - ни двигаться, ни общаться, ни кушать не хочется. Соколовская, поделись средством секретным
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Светлана Менова
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Ответ Kareglazaya
Всё просто - это старое фото.
Нет никакого подтверждения, что это фото старое. Глупая отмаза))
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Мурманчанин37
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Ответ Беглый*
Но Щербакова там с бронзой, на олимпийских играх с золотом, на чемпионате мира с золотом, на трёх ЧР с золотом, а Трусова ни с чем. Просто факты
Я уже подписываю им, где пишу с сарказмом, но они упорно принимают за чистую монету))
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Lёna
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Ответ Ольга Ольгина
Удачно позавтракала , сидя рядом с Трусовой.
про инкубационный период не слышали?
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UserFreud
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Грипп, зараза, повсюду гуляет! Здоровья Софье!
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Беглый*
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Ответ Vladimir Arutin
Да, Щербакова, должна была быть и ниже Петросян .
Но Щербакова там с бронзой, на олимпийских играх с золотом, на чемпионате мира с золотом, на трёх ЧР с золотом, а Трусова ни с чем. Просто факты
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Anna Stefan
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Ответ Jessi
Ну обычно преданные поклонники встречают фигуристов в аэропорту
Ну тогда понятно. А то я грешным делом чуть не подумала, что в ответ на вот этот мой комент))))
https://www.sports.ru/figure-skating/1114487339-trusova-pochuvstvovala-nedomoganie-za-den-do-korotkoj-programmy-na-che.html?comment_id=1114489634%C2%A6news%C2%A61114487339
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Cantstoped
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Она сходила на завтрак с Александрой Трусовой это ее и сгубило!
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Девочка с севера
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Ответ Беглый*
Вот я даже теперь и не знаю, кто более начинающий тренер - Рудковский или Соколовская? Взять двух перспективных спортсменок (правда не чемпионок, но всё же) и за короткий срок развалить. И благо для неё, что танцоры снялись из-за болезни, иначе сейчас было бы нечем прикрыть своё дилетантство.
Просто кому с кем легче работать. ЭГ - с девочками до 17, Мишину - со своими любимчиками, Соколовской - с парнями. Ну вот надеюсь на следующий год, может, Ксюша Синицына порадует 4Т? Может, у Пановой получится?
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Vladimir Arutin
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Ответ Беглый*
Смени методичку, там Петросян была четвёртой
Да, Щербакова, должна была быть и ниже Петросян .
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Kareglazaya
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Ответ Светлана Менова
Стопэ. Самоделкина же сегодня была в Клубе "Завтрак" у Туктика? 🤔 Вместе с Трусовой, Кондратюком и остальными. Что-то опять не клеится, товарищи! 🙃
Всё просто - это старое фото.
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Бунтарь без идеала
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Ответ Iuasamotu
Глотала холодную обиду за своё выступление на ЧР, вот и заболела
Поберегите хоть Вы себя, ядом можно пренеприятно отравиться.
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AlexFed
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Ответ vanessa2021
Соревнования закончились, уже никто не бережется. Меры против заражения гриппом надо было предпринимать ДО ЧР. После драки кулаками не машут. Сейчас полМосквы гриппом болеет, носители гриппа везде, в ОТ, в магазинах, в лифтах, в кафе. Везде. Если кто боится заболеть- надо носить распиратор в общественных местах. И вообще по минимуму посещать общественные места в эпидемию. Касается всех.
Я вас понял, раз Трусова пролетела мимо ЧР, то может с чистой совестью ходить и заражать всех, ни у кого ведь больше никаких дел нет, ЧР закончился, можно и поболеть.
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Kareglazaya
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Ответ Anna Stefan
Не подскажете, кто и где её ждёт? (я имею в виду из подпищиков телеграма - понятно, что родственники ждут, возможно, друзья - но им можно было сообщить это пренеприятное известие лично). Для кого писан этот пост? 🤔
Для фанатов
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