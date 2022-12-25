Софья Самоделкина заболела гриппом
Фигуристка Софья Самоделкина сообщила, что заболела гриппом.
Накануне она стала 11-й на чемпионате России.
«Мои любимые и дорогие друзья! К сожалению, меня, как и многих других, не обошел стороной грипп. Пик заболевания пришелся на сегодня. Думаю, что вчера болезнь начала прогрессировать. Сегодня поменяли билеты. Не полечу со всеми домой, так как с температурой лететь нельзя! Спасибо нашему доку – без него было бы в 100 раз хуже. Надеюсь, завтра все будет лучше и смогу завтра прилететь в Москву.
Извините меня, мои дорогие – ничего с собой поделать не могла. Спасибо, что вы со мной. Я буду поправляться и еще будет шанс исправить неприятную ситуацию. Люблю вас крепко! Вы – моя сила и мой твердый тыл», – написала Самоделкина.
«Температура 39,4 – ночью вызвали врача». Вал снятий на фигурном чемпионате России
Вообще сейчас эпидемия гриппа в стране.Но конечно, если Сашу запереть, то никто больше не заразится. Ведь именно Саша- нулевой пациент))).
У меня для вас плохие новости, даже если мы запрем Сашу как источник зла в стране. То ваша семья, знакомые и сослуживцы так же продолжат болеть гриппом.
Вы хоть здравый смысл включайте иногда, даже когда очень хочется похейтить Сашу)))
Но в фк такая муть и такие интриги, что уже ничему верить нельзя. Нужно сперва узнать кто, когда, куда летит )) Может быть она не хочет быть в одном месте с мафиозной тренершей с открытым допинг-делом. Тогда - молодец ))
И т.д., и т.п.
Наверное, со всеми вышеперечисленными Соколовская средством секретным делилась))
Если у кого очень важные мероприятия намечаются- могут засесть в бункер с распиратором. Потому что грипп сейчас ВЕЗДЕ.
Саша тоже от когото заразилась. Писали, что много кто приехали на ЧР с признаками орз.
Я переношу гнипп гораздо легче- работала прекрасно с гриппом и температурой, когда был дедлайн в офисе. Другие тоже работали. Примут жаропонижающее и вперед. Кушают при этом, представьте себе. Я тоже кушаю и во время гриппа и орз.
Один раз я так доработалась до воспаления легких, неделю с. температурой на работу ходила, меня заменить некем было.
Несколько лет назад так умерла молодая актриса в Москве, довольно известная. С гриппом не снималась со спектаклей, работала с температурой по полной. Грипп дал осложнение на легкие, она продолжала работать. Ну и из театра увезли на Скорой, но было поздно.
При гриппе и даже при воспалении легких часто человек чувствует себя вполне приемлимо.
Саша сниматься не хотела, ее снял с соревнований врач сборной.
Кто болел сильнее? У кого температура выше? У кого больше причин попасть в сборную в обход
https://www.sports.ru/figure-skating/1114487339-trusova-pochuvstvovala-nedomoganie-za-den-do-korotkoj-programmy-na-che.html?comment_id=1114489634%C2%A6news%C2%A61114487339