Катарина Гербольдт: «В данной ситуации я бы порадовалась хотя бы одной квоте, потому что нас могли лишить вообще всех квот»

Российский тренер Катарина Гербольдт высказалась о потере максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию в будущем сезоне.

«В данной ситуации я бы порадовалась хотя бы одной квоте, потому что нас могли лишить вообще всех квот, но пока само возвращение российских спортсменов под большим вопросом.

Конечно, мы понимаем, что самые сильные спортсменки на планете — россиянки, и что сильнейшая фигуристка-одиночница выявляется на чемпионате России, но в карьере каждого спортсмена самой желанной является медаль не чемпионата России, а чемпионата мира или Олимпийских игр.

Победы на этих турнирах более значимы, более ценны, безусловно, но с точки зрения уровня участников чемпионат России выглядит гораздо сильнее.

Так получилось, что тем фигуристам, чья карьера которых попала на текущий момент, не повезло. Помимо таланта, силы и старания в спорте очень нужна удача.

К сожалению, она сейчас не находится на стороне российских спортсменов. Остается только надеяться и ждать, когда мы вернемся на мировую спортивную арену.

Наши фигуристы — самые лучшие, самые сильные. Надо не сбавлять темп, продолжать совершенствоваться, усиливать конкуренцию внутри страны, чтобы в момент возвращения вновь занимать верхние места на пьедестале», — сказала Гербольдт.

У России отняли квоты в фигурном катании: что это значит и как их вернуть?