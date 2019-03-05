Губерниев о Загитовой: «Спортсмен, если есть возможность, всегда тянет с решением. Пока ты ничего не объявил, получаешь деньжата-денежки»

Телекомментатор высказался об отсутствии олимпийской чемпионки в заявке на этапы Кубка России.

«А что так все возбуждаются, когда читают новости про Загитову? Закончила? Не закончила... Спортсмен, если есть возможность, всегда тянет с таким решением, вспомним Плющенко, Сотникову, других!

Ибо пока ты ничего не объявил, ты чаще всего находишься на ставке в ЦСП, на региональной ставке, плюс спонсоры и получаешь деньжата-денежки, а они слаще пряника, милее девушки!

Кто ищет ответа, быть или не быть, плевал я на Гамлета, коль не умеет жить...» – написал Губерниев в телеграме.

Вы зря надеялись на возвращение Загитовой: она вне заявки на турниры 2020-го – хотя шанс Алине оставили