Дмитрий Соловьев: «Для меня огромная честь работать с Бузовой на «Ледниковом периоде». Только с таким характером становятся олимпийскими чемпионами»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о работе с певицей Ольгой Бузовой на съемках шоу «Ледниковый период».
«Пришло время поделиться с вами малой частью работы и приоткрыть занавес нового сезона «Ледниковый период».
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Для меня огромная честь работать с Ольгой Бузовой. Твоей отдаче, рвению и энергии, которую излучаешь каждый раз, может позавидовать любой. Только с таким характером становятся олимпийскими чемпионами.
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Взявшись за руки, мы будем стараться удивлять и радовать своими номерами, образами и сложными элементами. А я в свою очередь беру на себя ответственность обходить стороной любые травмы, царапины и синяки», – написал Соловьев.
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