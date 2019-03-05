Дмитрий Соловьев: «Для меня огромная честь работать с Бузовой на «Ледниковом периоде». Только с таким характером становятся олимпийскими чемпионами»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о работе с певицей Ольгой Бузовой на съемках шоу «Ледниковый период».

«Пришло время поделиться с вами малой частью работы и приоткрыть занавес нового сезона «Ледниковый период».

Для меня огромная честь работать с Ольгой Бузовой. Твоей отдаче, рвению и энергии, которую излучаешь каждый раз, может позавидовать любой. Только с таким характером становятся олимпийскими чемпионами.

Взявшись за руки, мы будем стараться удивлять и радовать своими номерами, образами и сложными элементами. А я в свою очередь беру на себя ответственность обходить стороной любые травмы, царапины и синяки», – написал Соловьев.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Соловьев | D.Solovyev (@dmitry_solovyev)

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