Александра Трусова в трейлере документального фильма о ней: «Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год»

Российская фигуристка опубликовала трейлер документального фильма о себе «В четыре оборота».

В фильме, снятом телеканалом , приняли участие Трусова, ее тренер – двукратный олимпийский чемпион , чемпион Сараево-1984 и заслуженный тренер России Олег Васильев и бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.

«Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год», – говорит Трусова в отрывке, попавшем в трейлер.

Фильм выйдет в эфир 4 августа в 11:10 по московскому времени.

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