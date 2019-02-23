Александра Трусова в трейлере документального фильма о ней: «Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год»

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Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала трейлер документального фильма о себе «В четыре оборота».

В фильме, снятом телеканалом «Матч ТВ», приняли участие Трусова, ее тренер – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, чемпион Сараево-1984 и заслуженный тренер России Олег Васильев и бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.

«Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год», – говорит Трусова в отрывке, попавшем в трейлер.

Фильм выйдет в эфир 4 августа в 11:10 по московскому времени.

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