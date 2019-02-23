Плющенко о переходах Трусовой и Косторной: «Когда спортсмен достаточно взрослый и у него все хорошо, его невозможно переманить никакими деньгами»

Теги Татьяна Тарасова Николай Морозов Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переходы Александры Трусовой и Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в его академию.

«Я читаю многочисленные комментарии, и люди, мне кажется, начинают мерить по себе: якобы предложены какие-то контракты, что-то чего-то обещали, деньгами заманили. Спортсменки уже достаточно взрослые и способны принимать серьезные взвешенные решения. И если им нравится тренироваться в другом месте, если нет шероховатостей и трений, их никаких рублем не заманить.

Мне, когда я катался у Алексея Николаевича Мишина, предлагали перейти к Татьяне Тарасовой. Переговоры вел Николай Морозов. Я ответил: «У вас же есть Леша Ягудин». Мне сказали: «Делаем ставку на тебя». Я поблагодарил и отказался, так как мне было комфортно у своего тренера, которому я полностью доверял.

Когда спортсмен достаточно взрослый и у него все хорошо в команде, его невозможно переманить никакими деньгами. Не надо мерить и думать только рублем», – отметил Плющенко.

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