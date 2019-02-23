Плющенко о переходах Трусовой и Косторной: «Когда спортсмен достаточно взрослый и у него все хорошо, его невозможно переманить никакими деньгами»

Тренер по фигурному катанию прокомментировал переходы и из группы в его академию.

«Я читаю многочисленные комментарии, и люди, мне кажется, начинают мерить по себе: якобы предложены какие-то контракты, что-то чего-то обещали, деньгами заманили. Спортсменки уже достаточно взрослые и способны принимать серьезные взвешенные решения. И если им нравится тренироваться в другом месте, если нет шероховатостей и трений, их никаких рублем не заманить.

Мне, когда я катался у Алексея Николаевича Мишина, предлагали перейти к . Переговоры вел . Я ответил: «У вас же есть Леша Ягудин». Мне сказали: «Делаем ставку на тебя». Я поблагодарил и отказался, так как мне было комфортно у своего тренера, которому я полностью доверял.

Когда спортсмен достаточно взрослый и у него все хорошо в команде, его невозможно переманить никакими деньгами. Не надо мерить и думать только рублем», – отметил Плющенко.

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