Плющенко о переходах Трусовой и Косторной: «Когда спортсмен достаточно взрослый и у него все хорошо, его невозможно переманить никакими деньгами»

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переходы Александры Трусовой и Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в его академию.
«Я читаю многочисленные комментарии, и люди, мне кажется, начинают мерить по себе: якобы предложены какие-то контракты, что-то чего-то обещали, деньгами заманили. Спортсменки уже достаточно взрослые и способны принимать серьезные взвешенные решения. И если им нравится тренироваться в другом месте, если нет шероховатостей и трений, их никаких рублем не заманить.
Мне, когда я катался у Алексея Николаевича Мишина, предлагали перейти к Татьяне Тарасовой. Переговоры вел Николай Морозов. Я ответил: «У вас же есть Леша Ягудин». Мне сказали: «Делаем ставку на тебя». Я поблагодарил и отказался, так как мне было комфортно у своего тренера, которому я полностью доверял.
Когда спортсмен достаточно взрослый и у него все хорошо в команде, его невозможно переманить никакими деньгами. Не надо мерить и думать только рублем», – отметил Плющенко.
Трансфер Косторной: в чем опасность для Плющенко, Тутберидзе и самой Алены?