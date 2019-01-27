Уткин – Родниной: «Никакого урока нельзя вынести ни из жизни, ни из смерти Абдулманапа Нурмагомедова, если не проникнуться для начала уважением»

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Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал слова трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о смерти Абдулманапа Нурмагомедова – отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов-старший скончался от последствий коронавируса. Роднина, комментируя новость о его уходе, заявила: «Его смерть будет для многих уроком. Если сказали сидеть дома – цивилизованный человек должен следовать требованиям».

«Я внимательно следил за всем, что говорилось и писалось о болезни Абдулманапа. Возможно, эти слова будут впоследствии опровергнуты, но я читал, что находясь в больнице, он действительно пренебрегал советами врачей. Делал зарядку с нагрузками. Изначально болезнь не развивалась фатально...

И да, безвременный уход из жизни этого удивительного мужика способен всем нам напомнить, как опасен враг, который сейчас имеет с нами дело. Но сколько ни кручу я эту историю, я не могу свести ее мораль к словам трехкратной во многих смыслах Ирины Родниной.

Способность быть авторитетом для многих порождает собственную уязвимость – ты предупредишь сына, но кто предупредит тебя, ты же старший, и конкретно ты, Абдулманап – всеведущ.

Так он остается беззащитным для самого крохотного из его врагов. А защититься было возможно. Так неужели мораль такой ошибки в том, чтобы «вам сказано – делайте!»

Да вы обалдели, любезная моя трехкратная. Никакого урока, ни положительного, ни отрицательного, нельзя вынести ни из жизни, ни из смерти Абдулманапа, если не проникнуться для начала уважением.

Ирина Роднина сидит в золотой клетке, не запертой – ей там просто нравится, одинокая ухоженная старушка, и из последних сил пытается быть услышанной и понятой», – написал Уткин на своей странице в Facebook. 

Роднина об отце Хабиба: «Его смерть будет для многих уроком. Если сказали сидеть дома – цивилизованный человек должен следовать требованиям»

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