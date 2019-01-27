Закарян о том, что Загитова не получит премию ISU Skating Awards: «Не рад этому факту, но я не участвую в голосовании»

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка не получит ни одного приза на вручении премии .

ISU Skating Awards пройдет в виртуальном режиме 11 июля. Загитова была номинирована на три премии: самый ценный фигурист, лучший костюм и лучшая развлекательная программа. Однако ISU не включил спортсменку в промо-ролик премии.

Одна из пользователей инстаграма спросила Закаряна по поводу премии: «Только что узнала, что Алина не получит никакой статуэтки ISU, так как во всем виновата «команда Алины». Мы все думали, что будут учитывать голоса фанатов и жюри, причем здесь «команда Алины»? И кто это?»

«Добрый вечер. Я тоже не рад этому факту, но я уже не участвую в голосовании. Я бы советовал написать в ISU», – ответил Закарян.

По итогам онлайн-голосования, которое проходило с декабря 2019 года по 10 февраля 2020-го, определился шорт-лист из трех претендентов в каждой номинации. Шорт-лист будет озвучен в ближайшее время.

Победителей в каждой номинации будет определять жюри.