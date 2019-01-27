Горшков о тренировках Загитовой в Новогорске: «Завтра она вряд ли выйдет на лед. Сначала пройдет тест на коронавирус»

Теги сборная России Александр Горшков женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что Алина Загитова приедет на подготовку в Новогорск 2 июня.

«Загитова рассказала про полноценные тренировки с завтра? Завтра она вряд ли выйдет на лед, только приедет. В любом случае она пройдет все процедуры, как это принято со всеми фигуристами. Тест пройдет, только потом на лед.

Что касается Этери Тутберидзе, она вернулась в Россию вчера. Приедет ли она в Новогорск? Вы сами понимаете, что должно быть дальше. По всей видимости, ей надо будет 14 дней отсидеть дома», – рассказал Горшков.

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