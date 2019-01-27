Горшков о тренировках Загитовой в Новогорске: «Завтра она вряд ли выйдет на лед. Сначала пройдет тест на коронавирус»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) прокомментировал информацию о том, что приедет на подготовку в Новогорск 2 июня.

«Загитова рассказала про полноценные тренировки с завтра? Завтра она вряд ли выйдет на лед, только приедет. В любом случае она пройдет все процедуры, как это принято со всеми фигуристами. Тест пройдет, только потом на лед.

Что касается , она вернулась в Россию вчера. Приедет ли она в Новогорск? Вы сами понимаете, что должно быть дальше. По всей видимости, ей надо будет 14 дней отсидеть дома», – рассказал Горшков.