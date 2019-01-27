Евгений Плющенко: «Открывать свои методики не будем. Это секреты, которые, надеюсь, приведут к высоким результатам»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, как проходит сбор его тренировочной группы в Кисловодске.

«Все идет по плану, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Да, детям нелегко, была большая пауза. Сначала все ноги, мышцы забились. Но сейчас уже почти все пришли в хорошую форму, вернули потерянное. Льда у нас очень много.

Идут постановки программ, восстановление, очень много занимаемся ОФП, конечно. По пять тренировок в день. Вечером реабилитационные процедуры, здесь отличный центр, баня, массажи. Все в шаговой доступности, гостиница, природа замечательная, просто красиво.

Высота 1240 метров, нас это устраивает. Я не зря выбрал эту базу. И надо сказать спасибо федерации за то, что пустили нас именно на нее.

Открывать свой тренировочный план и методики мы не будем, конечно. Это неправильно и это наши секреты, надеюсь, они приведут к высоким результатам. Но мы исходим из того, что будем выступать везде, на , на первых прокатах. Нельзя сидеть и думать, что соревнований не будет, и расслабиться.

Я надеюсь, что сделает все, чтобы соревнования состоялись. Мы готовимся показывать красивое катание, характер. И выступить достойно за наш флаг. Готовимся к будущему как будто и не было пандемии, это самый правильный подход. А там будем смотреть дальше – если что-то отменится или перенесется, отреагируем», – сказал Плющенко.

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