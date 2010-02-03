Тренер группы Тутберидзе: «Фигурное катание – прежде всего спорт. Хореография – это второстепенное»

Сергей Розанов, тренер группы , рассказал об особенностях работы в «Хрустальном».

— Группа Тутберидзе славится четверными, вам как постановщику не кажется, что хореография находится в тени?

— Фигурное катание — прежде всего спорт, хореография, на мой взгляд, это второстепенное. Неспроста она стоит второй оценкой в таблице. Но для убедительных побед, конечно, обе оценки должны быть высоки.

— Про «Хрустальный» говорят иногда, мол, это «конвейер», «фабрика». Вам в каком-то смысле льстит эта характеристика — все-таки это фабрика по производству чемпионов?

— Наверное, эти слова все же не очень красиво звучат. Мы вкладываем частичку себя, нашей души в каждого из спортсменов, а «фабрика» и «конвейер» — это относится к неодушевленным предметам.

— Как вы объясните успех группы Тутберидзе?

— Любовь к своему делу, своим подопечным и, конечно, дисциплина. Одной любви мало. Дисциплина дает умение сказать: «Я устал, но я сделаю», выполнить план, который ты сам себе поставил или тренер. Тот же четверной надо уметь, как говорят, «дожать». А для всего этого надо быть вовремя на разминке, пойти замяться после тренировки и так далее. Так что – труд, труд и еще раз труд.

— У Этери Георгиевны бывают выходные?

— Очень редко. Скорее всего, это связано с мероприятиями и делами, которые у нее есть помимо того, что она каждый день на льду. У нее точно выходные реже, чем у других тренеров или спортсменов.

— После падений Косторной, Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы начались разговоры о том, что девушки не выдерживают нагрузок, мол, у них наступил спад.

— Не вижу здесь ничего такого. И даже больше скажу: просто мы не входили в пик формы к чемпионату Европы. Впереди главный старт сезона – чемпионат мира. Будем работать и готовиться, – сказал Розанов.

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