Группа Плющенко начала тренировки на льду. Трусова исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер

Группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко приступила к тренировкам на льду в Кисловодске.
На видео, которое выложено в инстаграме академии «Ангелы Плющенко», Кирилл Сарновский демонстрирует вращения, а бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова исполняет каскад тройной лутц – тройной риттбергер.
Ранее сообщалось, что к ледовым тренировкам группа Плющенко сможет приступить только через семь дней после приезда на базу.
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Сборы в Кисловодске. Кирилл Сарновский Posted @withregram • @kirsar06 Ледовая тренировка. Вспоминаем вращения #тренировка #лед #сборнаяроссии #фигуристыюниоры #фигуристыроссии #figureskating #traning #work #angelsofplushenko #sarnovskiy_team #kirsar06 #kirillsarnovskiy #teamrussia