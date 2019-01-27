Группа Плющенко начала тренировки на льду. Трусова исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер

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Группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко приступила к тренировкам на льду в Кисловодске.

На видео, которое выложено в инстаграме академии «Ангелы Плющенко», Кирилл Сарновский демонстрирует вращения, а бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова исполняет каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Ранее сообщалось, что к ледовым тренировкам группа Плющенко сможет приступить только через семь дней после приезда на базу.

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