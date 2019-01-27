Трусова и остальные фигуристы группы Плющенко начали сбор в Кисловодске

Группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгений Плющенко приступила к тренировкам в Кисловодске.
«Работа кипит уже в Кисловодске! Команда сборников «Ангелов Плющенко» и тренеры моей команды!» – написал Плющенко.
На видео тренируются Александра Трусова, Софья Титова, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский. Руководят тренировкой Плющенко, Сергей Розанов и Дмитрий Михайлов.
К ледовым тренировкам группа сможет приступить только через семь дней после приезда на базу и двух отрицательных тестов на коронавирус.
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Работа кипит уже в Кисловодске 💪🏻 Команда сборников @angelsofplushenko и тренеры моей команды!
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