Трусова и остальные фигуристы группы Плющенко начали сбор в Кисловодске

Группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгений Плющенко приступила к тренировкам в Кисловодске.

«Работа кипит уже в Кисловодске! Команда сборников «Ангелов Плющенко» и тренеры моей команды!» – написал Плющенко.

На видео тренируются , , Вероника Жилина и Кирилл Сарновский. Руководят тренировкой Плющенко, и Дмитрий Михайлов.

К ледовым тренировкам группа сможет приступить только через семь дней после приезда на базу и двух отрицательных тестов на коронавирус.

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