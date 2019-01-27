«Все такие правильные. Никого не держу, но грязь писать не стоит». Сотникова обратилась к подписчикам

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова обратилась к подписчикам в инстаграме.

«Все у нас такие правильные. Ангелочки. Никого никогда не держу, но грязь писать не стоит. Особенно мужской пол. Спасибо», – написала экс-фигуристка.

Накануне вышел ролик в поддержку принятия поправок в Конституцию РФ, в котором снялись Сотникова, Вячеслав Фетисов и другие известные россияне.

Фетисов и Сотникова снялись в ролике в поддержку поправок в Конституцию РФ