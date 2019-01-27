Рудковская о дружбе с Кадыровым: «Он навел порядок на Кавказе. Только в Грозном и Монако я не боюсь ходить одна ночью в ювелирных украшениях»

Музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о дружбе с почетным президентом «Ахмата», главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Я его знаю 14 лет. Мы приезжали к нему с Димой Биланом, когда Грозный был весь в огне, выступали на площади перед людьми на Новый год – когда бомбили Грозный.

Помню, мы прилетели туда и сели в машину. Водитель нам говорит: вы можете наклониться? На всякий случай, а лучше всего сядьте вниз. И мы едем, а там: тук-тук-тук-тук… Я говорю: а это что такое? И водитель: да это пули летают.

Я помню Грозный, когда были боевики. И я вижу, что сейчас произошло с этим прекрасным регионом, с этим прекрасным городом. Какой там порядок. Ни в одной стране мира, наверное, за исключением Монако и города Грозного, я не боюсь ходить одна ночью в ювелирных украшениях. И не бояться, что с меня их снимут.

Рамзан Ахматович – потрясающий лидер, удивительный человек, большой молодец. Он занимается спортом, у него есть свои понятия. И когда говорят про какие-то страшные истории про него – хватаешься за голову: боже мой, ну если про меня столько насочиняли, сколько же говорят про человека, который действительно навел порядок на Кавказе.

У меня был момент, когда очень серьезный бренд сказал, что не сможет со мной работать, если я продолжу дружить с Рамзаном Ахматовичем, ездить в Грозный. Мне говорили: он в санкционных списках, а вы наш амбассадор, нельзя ни в коем случае продолжать общаться. Я сказала, что друзей не продаю ни за какие бренды – и мы прекратили сотрудничество с одним большим иностранным брендом.

Я считаю, что моя дружба с Рамзаном Ахматовичем бесценна. И я понимаю, что этот человек сделал для Кавказа, для урегулирования. Что раньше было, что сейчас. Мы живем – и нет никаких проблем на Кавказе, это благодаря в том числе Рамзану Ахматовичу. Я горжусь дружбой с ним», – рассказала Рудковская.