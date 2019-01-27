Рудковская о скандале с журналом StarHit: «Виноват главный редактор. Уверена, что была получена взятка. Не исключаю, что это был заговор»

, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию , рассказала о скандале со статьей в журнале StarHit о ее сыне Саше.

Журнал StarHit написал в статье, что у сына Плющенко Александра, по мнению анонимных экспертов, есть проблемы в психическом развитии, вызванные синдромом Аспергера.

«Я считаю, что это вершина цинизма во времена карантина. Вершина клеветы, безобразия в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Если бы кто-то из журнала попался мне под руку в этот момент – не знаю, что с этим человеком было бы. Я маленькая, но очень сильная. В порыве, в состоянии аффекта я не знаю, что могу сделать – меня не остановит ничего. Я бы разорвала этого человека. Независимо от того, передо мной стоял бы Николай Валуев или неважно кто.

Это издание моих друзей, которые были у меня на свадьбе, бывают у меня дома, у которых я была на их мероприятиях. Моя первая реакция – это какая-то ошибка. Я пишу сразу Наташе Шкулевой (издатель StarHit, жена Андрея Малахова – Sports.ru). И ноль реакции. У них тоже ребенок, тоже Саша.

А если бы про него написал так кто-то? А если бы ему поставили диагноз? А если к вам подошел ваш Саша и спросил: мама, чем я болен? Какая была бы твоя реакция? Возможно, вы хотели видеть мои слезы – пожалуйста, они искренние. Я просто стираю из своей жизни человека, который не отреагировал на меня.

Утром передо мной извинился Малахов, сказал, что он к этому не имеет отношения. К нему вопросов нет, все остальное за гранью моего понимания. Публикацию сняли только через 10 дней.

Я считаю, что это уголовное преступление – клевета, вторжение в личную жизнь. Если мы хотим мирно решить вопрос, то есть три пункта. Надо отдать должное – Виктор Михайлович Шкулев лично принес извинения нашей семье. Первый пункт выполнен.

Что касается главного редактора – сомнений нет, что Анастасия Ананьева не может существовать в этом холдинге. К сожалению, 8 лет назад она шантажировала меня, находясь на посту редактора LifeNews.

Непонятным образом заполучила мою медицинскую карту и пыталась меня ею шантажировать – что я должна что-то прокомментировать, иначе она опубликует сведения о карте. Мы этот конфликт умяли, но горбатого могила исправит. Формально виноват главный редактор. Уверена, что была получена взятка. Я не исключаю, что это был заговор.

Я все равно найду этих людей. Сколько веревочка ни вейся, конец будет очень жесткий. Прощать я никого не буду», – рассказала Рудковская в фильме «Рудковская. Исповедь».

Откуда у Гном Гномыча такое прозвище? Сколько он зарабатывает? И почему сейчас спорит с Аршавиным?

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