Алина Загитова: «В день рождения съем чуть-чуть тортика»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как празднует свой 18-й день рождения.

– Уже с самого утра много поздравлений, всем отвечаю. Конечно же, очень радостное событие для меня, 18 лет раз в жизни бывает.

Обычно я не справляю дни рождения – просто тренировки, или же справляю в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Буду справлять день рождения вместе со своей семьей.

Сейчас все мое время занимает школа, разговариваю с учителями, почти каждый день занятия. Сегодня, скорее всего, тоже будет какое-то занятие – пока не знаю какое. Подготовка к ЕГЭ идет полным ходом.

– Ты отличница, да?

– Нет. Так как я спортсменка, все мое мышление идет именно на спорт, мало времени на учебу.

– Наверняка сегодня для тебя будет какое-то особенное угощение. Расскажи, что приготовили родители?

– Я люблю сладкое – ни для кого это уже не секрет, чуть-чуть тортика съем.

– Сейчас ты на диете, приходится себя ограничивать?

– Конечно. Сейчас особенно ограничиваешь себя. Все-таки я стараюсь поддерживать свою форму, но безо льда это очень сложно. Поэтому приходится себя еще сильнее ограничивать в еде, – сказала Загитова в эфире программы «Доброе утро» на канале.

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