Команда Тутберидзе в стихах поздравила Загитову с днем рождения: «Найди свой путь, свое призвание, своей достигни высоты»

Инстаграм команды Этери Тутберидзе поздравил Алина Загитову с днем рождения.
Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 18 лет.
«Алина,
Тебе сегодня восемнадцать,
Взрослеть, казалось бы, пора,
Но мы желаем не стесняться
Быть и ребенком иногда.
Желаем радоваться жизни,
Ценить природы чистоту,
Гордиться и любить отчизну,
Своих родных, свою семью.
Найди свой путь, свое призвание,
Своей достигни высоты.
Пусть все исполнятся желания,
Пускай все сбудутся мечты».
Загитова в комментариях поблагодарила команду за поздравление. «Спасибо большое 💋☺️», – написала она.
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