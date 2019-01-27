Команда Тутберидзе в стихах поздравила Загитову с днем рождения: «Найди свой путь, свое призвание, своей достигни высоты»

Инстаграм команды поздравил Алина Загитову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 18 лет.

«Алина,

Тебе сегодня восемнадцать,

Взрослеть, казалось бы, пора,

Но мы желаем не стесняться

Быть и ребенком иногда.

Желаем радоваться жизни,

Ценить природы чистоту,

Гордиться и любить отчизну,

Своих родных, свою семью.

Найди свой путь, свое призвание,

Своей достигни высоты.

Пусть все исполнятся желания,

Пускай все сбудутся мечты».

Загитова в комментариях поблагодарила команду за поздравление. «Спасибо большое 💋☺️», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 17 Май 2020 в 3:04 PDT

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