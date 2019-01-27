Сергей Шахрай: «Трусова все равно докатается до 17 лет и уйдет. Хоть у Плющенко, хоть у Тутберидзе»

Серебряный призер Олимпийских игр-1980 Сергей Шахрай поделился мнением о скандалах в фигурном катании.

— Сейчас Тутберидзе начинают шельмовать, она молодец, не поддается на провокации. Это не авторитаризм, просто дисциплина и ответственность за себя и учеников. Их с Жуком принципы похожи. Тутберидзе, возможно, училась даже по его лекалам.

Она же не виновата, что к ней со всей России приезжают таланты, и приходится выбирать. Трения получаются именно из-за этого, кто-то, как Трусова, или ее родители, не выдерживают, хотят большего внимания.

— Получается, в фигурном катании всегда переходам суждено быть скандальными?

— Отчасти пресса раздувает, блогеры и не пойми кто — все высказываются. Давайте ждать следующий сезон и заниматься своим здоровьем. Люди болеют, врачам не платят деньги, которые они заработали. Это несоизмеримо более глобальная проблема.

Переход Трусовой или перепалка Родниной и Тарасовой на таком фоне — ерунда. Трусова, простите, что у Тутберидзе, что у Плющенко, все равно докатается до 17 лет и уйдет. Разве что десять Плющенко или Жуков у бортика поставить, и то не факт, что поможет. Статистика и опыт это подсказывают, – рассказал Шахрай.

Какие проблемы Трусовой должен решить Плющенко, чтобы она не пожалела об уходе от Тутберидзе?

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