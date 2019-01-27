Тарасова о спортсменах в Госдуме: «Ты столько знаешь – иди, учи сам! Нет, идут туда, где денег больше»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как относится к спортсменам в .

– Ирина Роднина – депутат Госдумы. Как вы относитесь к массовому заходу спортсменов в политику?

– Не понимаю, почему всех так туда потянуло. У меня не укладывается в голове, как это можно после такого живого дела, которым ты занимался. После спорта, каждодневного адреналина.

Тебя стольким вещам научили, ты столько знаешь. Иди, учи сам или сама! Нет. Идут туда, где денег больше.

Что делать – они, видимо, для чего-то нужны там. Хотя это Думу не украшает. Из всех, кто там есть, почему-то мне кажется, что одна Светлана Журова находится на своем месте и занимается делом, – сказала Тарасова.

Шипулин – 17-й спортсмен в Госдуме. Лучше всего депутатов готовят в биатлоне и борьбе

Ирина Роднина: «Моя дочь живет в Америке с 1990 года. Что здесь такого?»