Тарасова о Тутберидзе: «Когда-то она ко мне ходила, но я не взяла ее на работу»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что много лет назад не взяла на работу Этери Тутберидзе.

– Помните ли вы раннюю Тутберидзе, которую, как я читал, не брали к Чайковской, в ЦСКА, и только потом она осела на катке «Серебряный»?

– Я тоже ее не взяла, она и ко мне ходила! Уже намного позже, когда эта история выяснилась, говорила ей: «Я тебя не помню». А она рассказывала: «Вы работали с Климовой и Пономаренко, и вообще ничего вокруг не видели. Это было видно».

Я действительно никого и ничего не видела, работала только точечно. И кто там приходил и уходил – не замечала.

– Что, помимо многих часов на льду, позволило ей превратиться из тренера-новичка в самого влиятельного специалиста в стране?

– Она неплохо каталась, у нее был хороший конек! И желание стать тренером. Она же не захотела работать в Америке. Она хотела создать свою школу – и создала.

Так получилось, что судьба к ней повернулась лицом. Ее пригласили на каток, и она стала там не работать, а пахать. И жить. Я очень верю в работу. Она и раскрывает тебя, и дает тебе новые возможности. Надо перерабатывать других.

– Какова роль хореографа Даниила Глейхенгауза в успехах Тутберидзе?

– Они хорошо работают вместе. Но каждому из нас нужно совершенствоваться. Он – молодой человек с амбициями. Мне хотелось бы в его исполнении видеть большее разнообразие в программах, – отметила Тарасова.

«Люблю прямой эфир, потому что слово – не воробей. Есть нерв, который не передать словами». Душевное интервью Татьяны Тарасовой

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья