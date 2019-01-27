Тарасова о Тутберидзе: «Когда-то она ко мне ходила, но я не взяла ее на работу»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что много лет назад не взяла на работу Этери Тутберидзе.

– Помните ли вы раннюю Тутберидзе, которую, как я читал, не брали к Чайковской, в ЦСКА, и только потом она осела на катке «Серебряный»?

– Я тоже ее не взяла, она и ко мне ходила! Уже намного позже, когда эта история выяснилась, говорила ей: «Я тебя не помню». А она рассказывала: «Вы работали с Климовой и Пономаренко, и вообще ничего вокруг не видели. Это было видно».

Я действительно никого и ничего не видела, работала только точечно. И кто там приходил и уходил – не замечала.

– Что, помимо многих часов на льду, позволило ей превратиться из тренера-новичка в самого влиятельного специалиста в стране?

– Она неплохо каталась, у нее был хороший конек! И желание стать тренером. Она же не захотела работать в Америке. Она хотела создать свою школу – и создала.

Так получилось, что судьба к ней повернулась лицом. Ее пригласили на каток, и она стала там не работать, а пахать. И жить. Я очень верю в работу. Она и раскрывает тебя, и дает тебе новые возможности. Надо перерабатывать других.

– Какова роль хореографа Даниила Глейхенгауза в успехах Тутберидзе?

– Они хорошо работают вместе. Но каждому из нас нужно совершенствоваться. Он – молодой человек с амбициями. Мне хотелось бы в его исполнении видеть большее разнообразие в программах, – отметила Тарасова.

«Люблю прямой эфир, потому что слово – не воробей. Есть нерв, который не передать словами». Душевное интервью Татьяны Тарасовой