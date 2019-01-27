Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.

Накануне в интервью РБК Тарасова заявила: «У Черкасской (Елена Черкасская – хореограф, работавший с Родниной – прим. Sports.ru) был рак четвертой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина ее отправила на соревнования в Австралию».

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (на самом деле в 2001-м – прим.Sports.ru).

Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа – комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет», – сказала Роднина.

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