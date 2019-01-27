Татьяна Тарасова: «В олимпийскую команду Загитова не вернется. Она прекрасна в шоу-бизнесе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение насчет возможного возвращения олимпийской чемпионки Алины Загитовой к соревнованиям.

– Вы остаетесь при своем мнении, что Загитова не вернется на прежний уровень?

– В олимпийскую команду не вернется. Она не прыгает 3,5 и 4 оборота, а это сразу 20 баллов. Девочки со второй оценкой тоже стараются.

Так не может все время меняться, то в техническую сторону удариться, то в артистическую сторону удариться. Есть какая-то середина. Она блестяще работает, у меня никаких вопросов не возникает.

Просто они неправильно поняли мои слова. Я сказала, что мне мало трех программ для олимпийской чемпионки, за которой я хочу наблюдать многие годы.

Чем больше смотришь, тем лучше понимаешь, как человек переживает, как он восстанавливается, делается из маленького большим, как прибавляется вес, как уходят прыжки, как это все работает и как это преодолевается.

На нее смотреть одно удовольствие. Будем смотреть. Я не гадалка, но я остаюсь при своем мнении.

И это мнение совершенно не плохое, потому что она нашла себя в другом деле. Она прекрасна в шоу-бизнесе, она прекрасна вообще...

– Показательные выступления?

– Показательные выступления, наряды, косметика – все это занимает колоссальное время, – это съемки, примерки, время, которого при настоящей работе не остается совсем. Только на сон, – сказала Тарасова.

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