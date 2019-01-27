Железняков удалил все посты о переходе Трусовой: «Если вы думаете, что я буду реагировать на провокации, то не дождетесь. Я устал от этой помойки»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков объяснил, почему удалил все посты на странице в Facebook, в которых он высказывался о переходе в академию .

«Надоело, специально удалил все посты, если вы думаете, что я буду реагировать дальше на все эти провокации, то не дождетесь, я устал от этой помойки.

Работаем дальше!» – написал Железняков.

Железняков о Трусовой: «Подросток с родителями уходит, не поставив никого в известность. Это называется воткнуть нож в спину»

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков: «Академия Плющенко уже не первый раз плюет нам в лицо. Это тоже нужно спустить на тормозах?»

Алексей Железняков: «Идет массированная атака на группу Тутберидзе. В СМИ тролли работают, множество дряни в комментариях»