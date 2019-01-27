Железняков удалил все посты о переходе Трусовой: «Если вы думаете, что я буду реагировать на провокации, то не дождетесь. Я устал от этой помойки»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Алексей Железняков Александра Трусова Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков объяснил, почему удалил все посты на странице в Facebook, в которых он высказывался о переходе Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.

«Надоело, специально удалил все посты, если вы думаете, что я буду реагировать дальше на все эти провокации, то не дождетесь, я устал от этой помойки.

Работаем дальше!» – написал Железняков.

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Алексей Железняков: «Идет массированная атака на группу Тутберидзе. В СМИ тролли работают, множество дряни в комментариях»

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