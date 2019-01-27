Волков о переходе Трусовой: «Хрустальному» можно отжимать спортсменов у других тренеров, а своим уйти нельзя – это предательство?»

Александр Волков, бывший тренер российской фигуристки , прокомментировал ее переход от к Евгению Плющенко.

Волков тренировал Трусову до 2016 года, после этого она перешла в группу Тутберидзе. Волков покинул и стал работать в академии Плющенко, где теперь будет тренироваться и Трусова.

– Наверняка Саше посоветовали оградить себя от соцсетей на время. Я бы на ее месте вообще взял бы и отключил все приложения. Для нее оптимальный вариант – послать всех далеко и надолго и делать свою работу.

Потому что выливается столько всего на Трусову, Розанова, Плющенко и всю академию... Очень противно на это смотреть. Я не хочу аргументировать тем, что Саша ребенок, но творится кошмар и идиотизм настоящий.

В любом случае – она приняла решение, родители приняли, человек ушел. Что в этом такого? Предательство, еще что-то...

Но давайте честно – загрузите список спортсменов, который приходили к Этери за последние пять лет. У них всех будут бывшие тренеры. Не хочется говорить о способах, которыми «Хрустальный» пользуется для их привлечения, не хотелось в это лезть. Но получается, им можно отжимать спортсменов у других тренеров, которые всю душу вкладывали, а своим уйти из школы нельзя – это предательство.

Как-то это все странно звучит. Они как будто почувствовали себя неприкасаемыми. Иногда полезно на себя посмотреть со стороны.

– Вам понятно, почему Саша ушла?

– Это знают только она и Этери. Когда люди расходятся, всегда так. Просто расставания с учениками — это обычная часть работы тренера.

– Вы будете принимать участие в работе с Александрой?

– Могу сказать, что когда она приходила в «Самбо-70», мне она показалась очень трудолюбивой. У нее были забавные образы, две косички прямо выделялись! И ведь руководство «Хрустального» ее сначала не очень хотело брать, но Виктор Николаевич Кудрявцев настоял.

Что касается нынешней работы, то решим вместе, у нас команда тренеров. Евгений распределит все обязанности. Если меня попросят, я помогу, без вопросов. У нас полная взаимопомощь, – сказал Волков.

Академия Плющенко шумит в фигурке: туда взяли дочку Ротенберга, приютили Трусову и Сотникову (она так и не вернулась на лед)

Почему Трусова ушла от Тутберидзе? Разбираемся в логике неожиданного трансфера

Бегство Трусовой (и еще двух человек) разрушило монополию Тутберидзе. И это прекрасно для всей нашей фигурки