Камила Валиева: «Для меня Загитова наставник в том, что надо добиваться целей. Она ставит их себе и идет к ним»

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию рассказала о тренировках в группе .

– Когда была Олимпиада в 2014 году, мне нравилась . Я старалась равняться на нее. После Олимпиады-2018 – на . Потом, когда я уже была в группе Этери Георгиевны, я смотрела на Алину, как она работает. И меня это восхищало. А вообще, легче ориентироваться на тех, кого видишь перед собой.

– Косторная недавно сказала, что Алина у вас на катке уже как наставник. Это так?

– Для меня это выглядит так: когда она накатывала программы и если вдруг у нее что-то не получалось, она делала и делала, переделывала, пока не получится. Для меня она наставник в том, что надо добиваться целей. Она ставит их себе и идет к ним.

– Как вы считаете, в чем секрет Этери Георгиевны?

– Мы много прокатываем программы. Если хорошо прокатал с первого раза, ты молодец, можешь идти работать над прыжками или еще над чем-то. Ну а если не очень – перекатываешь целиком, пока не получится. Основная цель – добиться такого, чтобы программа получалась хорошей с первого раза. Думаю, это играет огромную роль.

Когда все время катаешь их на тренировках, на соревнованиях немного легче. Выходишь, и в голове всплывает мысль: «Ну я же катала их? Сейчас надо сделать так же».

– А что насчет дисциплины? Может ли Тутберидзе, к примеру, похвалить на тренировке?

– Да, конечно. Это происходит не всегда, но, если ты правда хорошо катаешь программу, она может сказать: «Молодец. Иди дальше работай». А так, Этери Георгиевна очень требовательная.

– Наверное, присутствие на катке других сильных девочек тоже подстегивает?

– Конечно. Ты видишь, например, как Саша Трусова, прыгают четверные. Алена Косторная прыгает. Все прыгают. Ну а ты же ничем не хуже – идешь и так же начинаешь напрыгивать все, – сказала Валиева.

Камила Валиева – новая чемпионка мира среди юниоров. Она взяла все лучшее от других учениц Тутберидзе