Камила Валиева: «Для меня Загитова наставник в том, что надо добиваться целей. Она ставит их себе и идет к ним»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Камила Валиева Фигурное катание

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

– Когда была Олимпиада в 2014 году, мне нравилась Юля Липницкая. Я старалась равняться на нее. После Олимпиады-2018 – на Алину Загитову. Потом, когда я уже была в группе Этери Георгиевны, я смотрела на Алину, как она работает. И меня это восхищало. А вообще, легче ориентироваться на тех, кого видишь перед собой.

– Косторная недавно сказала, что Алина у вас на катке уже как наставник. Это так?

– Для меня это выглядит так: когда она накатывала программы и если вдруг у нее что-то не получалось, она делала и делала, переделывала, пока не получится. Для меня она наставник в том, что надо добиваться целей. Она ставит их себе и идет к ним.

– Как вы считаете, в чем секрет Этери Георгиевны?

– Мы много прокатываем программы. Если хорошо прокатал с первого раза, ты молодец, можешь идти работать над прыжками или еще над чем-то. Ну а если не очень – перекатываешь целиком, пока не получится. Основная цель – добиться такого, чтобы программа получалась хорошей с первого раза. Думаю, это играет огромную роль.

Когда все время катаешь их на тренировках, на соревнованиях немного легче. Выходишь, и в голове всплывает мысль: «Ну я же катала их? Сейчас надо сделать так же».

– А что насчет дисциплины? Может ли Тутберидзе, к примеру, похвалить на тренировке?

– Да, конечно. Это происходит не всегда, но, если ты правда хорошо катаешь программу, она может сказать: «Молодец. Иди дальше работай». А так, Этери Георгиевна очень требовательная.

– Наверное, присутствие на катке других сильных девочек тоже подстегивает?

– Конечно. Ты видишь, например, как Саша Трусова, Аня Щербакова прыгают четверные. Алена Косторная прыгает. Все прыгают. Ну а ты же ничем не хуже – идешь и так же начинаешь напрыгивать все, – сказала Валиева.

Камила Валиева – новая чемпионка мира среди юниоров. Она взяла все лучшее от других учениц Тутберидзе

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