Леонид Слуцкий: «Наверное, можно будет осуждать Тутберидзе, если у фигуристок возникнут проблемы в зрелом возрасте. Пока же – победителей не судят»

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал о том, как относится к методам заслуженного тренера России по фигурному катанию .

– Когда появляется тренер масштаба Тутберидзе, ты автоматически начинаешь следить за коллегами. Опыт любого выдающегося тренера может тебе помочь в работе. Я начал интересоваться деятельностью Этери Тутберидзе, наверное, после . Потом пошли Медведева, Загитова и так далее. Я начал понимать, что это чемпионский конвейер. Мне было интересно узнать, за счет чего достигаются такие успехи.

– Выявили секрет успеха Тутберидзе?

– Он в таланте и трудолюбии. Думаю, что ее методы также важны: огромные объемы тренировочной работы, хорошая команда с узкопрофильными специалистами, неприкасаемый авторитет и полная управляемость девчонками и мальчишками в группе.

– А была ли у вас возможность встретиться и поговорить с Тутберидзе?

– Нет, я думаю, что Этери Георгиевна не знает, кто я такой. Мы с ней случайно столкнулись в коридорах ледового дворца , где я подошел и пожелал удачи. Это было еще до произвольной программы. Вот единственная наша встреча, о которой она, наверное, и не помнит даже.

Этери Георгиевне я бы задал массу вопросов. Например, о методике, возрастных особенностях. У меня же есть футбольная школа, где я использую похожие методы. Тоже считаю, что дети мало тренируются. А в фигурном катании этот объем просто запредельный. Хочется узнать, как такие нагрузки влияют на юношеские организмы.

Наверное, когда-то можно будет осуждать Этери Георгиевну за то, что у этих девчонок могут возникнуть проблемы в зрелом возрасте. Пока же – победителей не судят. Думаю, , в которую я не верил, благодарна своему тренеру, – сказал Слуцкий.

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