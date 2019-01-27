Чемпионка Олимпиады-1972 Беатрис Шуба: «Тутберидзе должна понимать, что спорт – это не навсегда. Девушкам еще предстоит быть мамами»

Олимпийская чемпионка Саппоро-1972 Беатрис Шуба поделилась мнением о четверных прыжках в женском катании.

«С одной стороны, меня поражают такие смелые и талантливые девочки. Та же – я просто поражаюсь ее таланту, бесстрашию и мастерству! В 16 лет исполнять практически все виды четверных – уму непостижимо.

С другой стороны, объективно к катанию Трусовой очень много вопросов. Я не вижу у нее программы – я вижу разрозненный набор элементов, которые собрали вместе. Весь упор – на прыжки.

Второй момент – это недолговечность карьеры таких технических гениев. Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это ни звучало.

Они выступают на серьезном уровне один-два года, выигрывают все возможные медали, а потом исчезают. Это физиология – они растут, тело меняется. И вместо них появляются новые фигуристки, которые выучили еще более сложные комбинации прыжков. Через один-два года снова смена поколения. Замкнутый круг! О каком настоящем женском катании можно говорить, если в 17 лет олимпийская чемпионка завершает карьеру?

Не говорю уже о том, что четверные очень опасны. Здесь уже каждый сам для себя оценивает эти риски, но вряд ли я бы разрешила тренеру ставить моей 11-летней дочке четверной. В России же это уже в порядке вещей, как я поняла. Нужно ведь помнить, что спорт – это не навсегда. Девушкам после фигурного катания предстоит еще быть мамами. Этери Тутберидзе должна ведь это понимать.

В России, насколько я вижу, через спорт люди достигают своих жизненных амбиций. Это как социальный лифт, возможность заработать денег, устроить карьеру в политике.

В Европе же очень высокий уровень жизни, поэтому наши дети не настолько мотивированы работать, как дети в России. Им и так хорошо, от них никто не требует делать четверной в 13 лет. И нет такого характера, чтобы пройти через множество боли и страданий на пути к победам», – сказала Шуба.

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