Предварительное расписание турниров серии ISU Challenger: сезон-2020/21 по фигурному катанию стартует в сентябре

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное расписание турниров серии сезона-2020/21.

ISU Challenger, сезон-2020/2021

Расписание турниров

Пекин, Китай

9-13 сентября

Оаквилль, Канада

17-19 сентября

Братислава, Словакия

16-19 сентября

Оберстдорф, Германия

23-26 сентября

Эспоо, Финляндия

8-11 октября

Будапешт, Венгрия

15-17 октября

Алматы, Казахстан

29 октября – 1 ноября

Варшава, Польша

12-15 ноября

Иннсбрук, Австрия

23-30 ноября

Загреб, Хорватия

2-5 декабря

Расписание может изменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в мире.