Предварительное расписание турниров серии ISU Challenger: сезон-2020/21 по фигурному катанию стартует в сентябре

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное расписание турниров серии ISU Challenger сезона-2020/21.
ISU Challenger, сезон-2020/2021
Расписание турниров
Пекин, Китай
9-13 сентября
Оаквилль, Канада
17-19 сентября
Братислава, Словакия
16-19 сентября
Оберстдорф, Германия
23-26 сентября
Эспоо, Финляндия
8-11 октября
Будапешт, Венгрия
15-17 октября
Алматы, Казахстан
29 октября – 1 ноября
Варшава, Польша
12-15 ноября
Иннсбрук, Австрия
23-30 ноября
Загреб, Хорватия
2-5 декабря
Расписание может изменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в мире.