Татьяна Тарасова: «Назвала бы Трусову лучшим новичком сезона. Лучшим тренером – Тутберидзе»

Известный тренер по фигурному катанию рассказала о том, как бы распределила награды лучшим фигуристам сезона-2019/20.

«В номинации лучшего новичка сезаона я выбирала бы между Александрой Трусовой, и Камилой Валиевой, но, наверное, назвала бы Сашу. То, что сделала в этом сезоне Саша, удачно исполнив четыре четверных прыжка в одной программе на международных соревнованиях, вряд ли кто из девушек когда-либо сумеет повторить в ближайшие годы.

Это вообще очень сложно — делать то, чего не делает больше ни один человек в мире. При этом на Трусову ополчились все, даже правила собираются поменять, чтобы спортсмен не мог получить за свои прыжки большого преимущества. Так что я за нее!

Лучший тренер? Этери Тутберидзе. Почему она, а не , ученики которой стали в этом сезоне чемпионами Европы? В моем понимании то, что сделала со своими спортсменами Москвина, — это безусловный прорыв года, подаривший всем нам надежду.

Почему не ? Он проделал колоссальную работу с Нэтаном Ченом, но это все же один спортсмен. А Тутберидзе — это тотальное доминирование как во взрослом женском катании, так и в юниорском. Лучший тренер, как мне кажется, должен определяться не только по качеству спортсменов, но и по их количеству. И то и другое у Этери есть», – сказала Тарасова.

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй

Команде Тутберидзе надоело молчать: обвинили Плющенко в покупке фигуристов, досталось и Тарасовой