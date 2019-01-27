Татьяна Тарасова: «Корпи не просидела и недели у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировок?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление финской фигуристки Кииры Корпи, которая высказалась насчет тренерских методов .

«Я думаю, что не стоит так жестко судить о той работе, которую она не знает. А Киира Коорпи не знает тренерской работы. Бывает разное. Я каталась, и у меня были переломы, и у нее тоже были травмы, притом что она делала несколько тройных прыжков.

Эта группа (Тутберидзе) очень сильная. Я думаю, там есть настоящие мировые открытия, подобран ключ к девочкам, и их учат потрясающе работать.

Киира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки? На мой взгляд, это выглядит непрофессионально», – сказала Тарасова.

Киира Корпи: «Фабрика Тутберидзе – признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт»

🎧 Этери Тутберидзе – гений или тиран? Говорим про главную женщину нашего спорта