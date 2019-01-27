Татьяна Тарасова: «Корпи не просидела и недели у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировок?»

Теги Киира Корпи Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление финской фигуристки Кииры Корпи, которая высказалась насчет тренерских методов Этери Тутберидзе

«Я думаю, что не стоит так жестко судить о той работе, которую она не знает. А Киира Коорпи не знает тренерской работы. Бывает разное. Я каталась, и у меня были переломы, и у нее тоже были травмы, притом что она делала несколько тройных прыжков.

Эта группа (Тутберидзе) очень сильная. Я думаю, там есть настоящие мировые открытия, подобран ключ к девочкам, и их учат потрясающе работать.

Киира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки? На мой взгляд, это выглядит непрофессионально», – сказала Тарасова. 

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